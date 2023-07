Lázaro Ramos chora ao relembrar a mãe falecida: "A maior falta que eu tenho"

O ator Lázaro Ramos ficou bastante emocionado ao falar sobre a sua mãe, que não pode acompanhar o seu sucesso

O ator e diretor Lázaro Ramos, de 44 anos, não segurou a emoção ao relembrar a morte de sua mãe, dona Célia Maria, quando ele tinha apenas 19 anos. Ele participou do podcast Quem Pode, Pod, comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, e lamentou que a pessoa mais importante da sua vida não teve a chance de acompanhar o seu sucesso profissional.

Durante a entrevista, o marido da atriz Taís Araújo lamentou a ausência da mãe, que segundo ele, sempre foi uma pessoa muito simples e amável. "Ela não viu nada [do seu sucesso]. Dá até vontade de chorar, é talvez a maior falta que eu tenho", confessou ele, visivelmente emocionado.

Em seguida, o artista revelou que pensou em parar de fazer teatro após a morte dela. "Antes de falecer, ela resolveu voltar para a escola, ela não teve chances de estudar. Na escola noturna, ela fazia teatro, ela me levava para ver, eu via aquilo e falava: 'Que lindo'", relembrou.

"Quando as coisas começaram a dar certo no teatro local [para mim], ela partiu. Eu parei de fazer teatro por um tempo, eu disse assim: 'Tudo que eu faço é para ela, para ela rir, gostar, aplaudir'. Foi uma falta absurda, ela não viu nada", desabafou.

Lázaro, então, afirmou que busca seguir os ensinamentos da mãe. "Eu sinto a presença dela. Ela é parâmetro de decisão das coisas para mim. O jeito de levar a vida. Quando eu estou muito reclamão, eu fico lembrando da história dela. Ela suportou tanta violência da vida, mas nos momentos que tinha de lazer, ela curtia. Sinto muita pena por meus filhos não terem conhecido ela, por Taís não tê-la conhecido. Elas iam se dar muito bem", finalizou.

Confira a entrevista:

