Larissa Manoela lamenta morte do diretor Reynaldo Boury: ''Dizia que aprendia comigo''

Atriz Larissa Manoela presta homenagem após morte do diretor Reynaldo Boury, de 'As Aventuras de Poliana', aos 90 anos

A atriz Larissa Manoela (21) usou as redes sociais neste domingo, 25, para lamentar a morte do diretor Reynaldo Boury (1932 - 2022).

A morte de Boury foi informada por seu neto, o ator Guilherme Boury. Sem revelar a causa da morte, o rapaz prestou uma homenagem de despedida. "Por que meu Deus ???? Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida , você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada !!! Hoje o céu está em festa mas nós aqui estamos mto tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos, Deus está no comando e ele quis assim, estou distante da família com o coração apertado e dolorido, descanse em paz vovô!!! R.I.P * 25/12/2022 * vovô Boury", disse ele.

Larissa Manoela, que trabalhou com Boury nas novelas do SBT, como As Aventuras de Poliana, relembrou registros ao lado do diretor e falou com carinho sobre ele, destacando o apoio que sempre recebeu. Ela também mandou mensagem de carinho para a família do veterano.

"Grande mestre! Meu diretor de 3 das novelas que fiz. Seu legado será mantido, seus ensinamentos levados adiante e toda sua genialidade guardada em minha memória porque só quem teve a honra de ser dirigida por Reynaldo Boury sabe o quanto ele realmente era genial. O “veinho” que deixava o set mais movimentado, que dizia que aprendia comigo, que eu era um fenômeno", começou escrevendo.

"A verdade é que ELE sempre foi tudo isso pra mim. O que me deu conselho, me protegia e rasgava elogios. O que me deu apoio, que me viu crescer como artista e que acreditou que o mundo era pequeno pra mim. A verdade é que aqui era minúsculo pro tamanho do seu talento! Hoje seu plano é muito maior. Obrigada por tanto, por todos os ensinamentos, palavras e mensagens de carinho. Te guardo em meu coração. Seguirei fazendo o que lá atrás você me aconselhou, porque você sempre teve razão. Descanse em paz seu Boury! Meus sentimentos a toda família. Recebam meu carinho @mboury1, @guiboury & @barbaraboury", finalizou Larissa Manoela.

Confira a homenagem de Larissa Manoela para Reynaldo Boury:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach posam coladinhos em Noronha

Os pombinhos Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão curtindo dias de descanso juntinhos em Fernando de Noronha!

Recentemente, o ator, que interpreta Rico na novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem, compartilhou uma sequência de fotos encantadoras pelas lentes do fotógrafo Neuronha durante passeio de barco pelo cenário paradisíaco.

Após o noivado, Frambach declarou seu amor pela amada. Nas fotos, publicadas no Instagram, eles aparecem apaixonados em clima de muito romance. Larissa ostentou o corpaço escultural em um biquíni cavado roxo, e o famoso surgiu de sunga. "Os dias são sempre cheios de cor quando a gente escolhe viver sendo feliz", escreveu André.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!