Kris Jenner mostra anel de R$ 6,2 milhões e levanta rumores de noivado

Kris Jenner, a matriarca das Kardashian, namora Corey Gamble há 9 anos

Kris Jenner (67) animou os seus fãs ao aparecer nos stories do Instagram usando um anel de diamante, de aproximadamente 10 quilates, levantando rumores de que poderia estar a caminho do altar com Corey Gamble (42), eles namoraram há 9 anos.

A joia usada pela matriarca das irmãs Kardashian, tem valor estimado em aproximadamente US $ 1,2 milhão, o equivalente a R$ 6,2 milhões segundo cotação atual. Na publicação que ela fez no Instagram, acabou dando um zoom em sua mão, mostrando a peça valiosa.

"Digno da realeza Kardashian, o anel de Kris Jenner é a imagem do romance e parece um coração lapidado de aproximadamente 10 quilates, com diamantes baguete de cada lado. Um diamante natural de alta qualidade pode ser avaliado em US $ 1,2 milhão. Os diamantes com lapidação de coração são uma das formas de diamante mais procuradas e estão se tornando cada vez mais populares entre os futuros noivos que não têm medo de se destacar", disse Kyron Keogh, co-fundador da joalheria ROX, ao Mirror.

Os fãs ficaram empolgados com a novidade da 'Momager' e imediatamente começaram a especular que ela está prestes a se casar. Kris e Corey começaram a namorar em 2014, depois de ficarem juntos em uma festa em Ibiza; na época, ela estava no meio de sua separação de Caitlyn Jenner.

Não demorou muito para que o casal se tornasse inseparável, e eles foram vistos em jantares e feriados luxuosos apenas alguns meses após o encontro. A dupla manteve seu relacionamento em segredo e assumiu em 2015.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corey Gamble (@coreygamble)

Kendall Jenner posa com biquíni e fãs reparam em photoshop

A modelo Kendall Jenner (27) está sendo acusada de uso de Photoshop em uma foto ousada compartilhada em seu Instagram. Na foto a modelo está ajoelhada, com os cabelos molhados, em frente a uma duna, enquanto posa em um biquíni.

No entanto, apesar do look sexy, o que chamou atenção foi a mão gigante da modelo. Segundo alguns de seus seguidores, trata-se de mais uma falha de Photoshop protagonizada pela top model. Ao tentar “esticar” seu corpo, Kendall teria acabado alongando sua mão.