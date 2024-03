Kris Jenner lamenta morte de sua irmã mais nova, Karen Houghton, aos 65 anos

Em suas redes sociais, Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian, lamentou a morte de sua irmã mais nova, Karen Houghton, que morreu aos 65 anos

A empresária Kris Jenner usou suas redes sociais nesta terça-feira, 19, para anunciar a morte de sua irmã mais nova, Karen Houghton, aos 65 anos. Segundo o site TMZ, a morte da tia de Kim Kardashian foi dada como natural, mas as circunstâncias de seu falecimento não são claras.

Em seu perfil oficial do Instagram, a matriarca da família Kardashian-Jenner publicou um álbum de fotos com a irmã ao longo dos anos. Na legenda da publicação, Kris lamentou a morte de Karen com uma linda homenagem para sua irmã.

"É com o coração mais pesado e profunda tristeza que compartilho que a minha irmã Karen faleceu ontem inesperadamente. Meu coração dói pela minha mãe MJ e pela minha sobrinha Natalie e rezo para que Deus nos guie neste momento difícil. Karen era linda por dentro e por fora. Ela era a mais doce, amável, a mais sensível e vulnerável e tão engraçada. Ela sempre se sentiu grata e agradecida pela sua vida e valorizada por sua família e amigos e especialmente a sua linda filha. Ela guarda uma parte tão grande do meu coração e eu guardo cada memória que temos juntos. O falecimento de Karen é um lembrete de que a vida é tão curta e preciosa e o amanhã nunca é prometido. Devemos dizer àqueles que estimamos o quanto os amamos. Te amo minha irmã linda", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Confira:

