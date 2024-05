Kelly Rowland se manifesta após briga com segurança em Cannes

Depois de aparecer em um vídeo brigando com um segurança em Cannes, Kelly Rowland deu detalhes sobre o que aconteceu no momento

Depois de aparecer brigando com um segurança Festival de Cannes 2024, Kelly Rowland revelou o que aconteceu no momento. Em declaração à Associated Press, a cantora denunciou o comportamento inadequado da funionária e disse que “a mulher sabe o que aconteceu, eu sei o que aconteceu”.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Kelly foi vista sorrindo e acenando enquanto percorria o tapete vermelho antes da estreia de Marcello Mio, dirigido por Christophe Honoré. Enquanto subia uma escada, uma segurança do evento estendeu o braço atrás da artista, aparentemente orientando-a para longe da multidão e em direção ao local. No entanto, essa ação deixou a artista incomodada.

Um especialista em leitura labial informou ao Page Six que Kelly parecia dizer para a segurança: “Não fale assim comigo. Não fale assim comigo. Você não é minha mãe. Eu disse para você não falar assim comigo”.

Veja o momento:

We have a video! Do we have lip readers? 😂 https://t.co/uEBtMJFxB8pic.twitter.com/vQmMH8JFG5 — I Choose Violence (@ourhermitage) May 21, 2024

E nesta quinta-feira, 23, Kelly Rowland se manifestou. “A mulher sabe o que aconteceu, eu sei o que aconteceu”, disse ela. Que completou: “Eu tenho limites e mantenho esses limites, e é isso”. Ela também contou que tinham “outras mulheres que compareceram àquele tapete que não se pareciam” com ela e “não foram repreendidas, empurradas ou mandadas sair”. Ela ainda explicou o motivo do desentendimento. “Eu mantive minha posição e ela sentiu que precisava defender a dela”.

Testemunha relata frustração da cantora

Imediatamente após o ocorrido, uma fonte relatou ao Daily Mail que a frustração da cantora foi desencadeada pela abordagem agressiva da funcionária que trabalhava no tapete vermelho. A cantora teria expressado sua insatisfação com o comportamento da segurança para pessoas de sua confiança, até mesmo alegando que a profissional agarrou seu braço para guiá-la até a sala de cinema.

“As pessoas designadas para ajudar as estrelas a passar pelo tapete vermelho estavam sendo agressivas e a Kelly estava tentando ignorar. Mas quando ela passou por essa última mulher, ela chegou no limite, porque ela repreendeu Kelly e exigiu que ela seguisse andando enquanto ela tentava acenar para os fãs e ajudar os fotógrafos a fazer seus trabalhos”, disse a testemunha. As informações são do portal HugoGloss.