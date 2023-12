Kéfera dá resposta sincerona sobre amizade com Gkay: "Acho estranho"

Em suas redes sociais, a atriz e influenciadora digital Kéfera dá resposta sincerona ao falar sobre sua amizade com Gkay; saiba o que aconteceu!

Nesta segunda-feira, 4, a atriz e youtuber Kéfera Buchmann usou suas redes sociais para falar com seus seguidores sobre a sua amizade com Gkay. Respondendo seus seguidores nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a dona do canal 5inco Minutos admitiu que não é amiga da influenciadora digital.

"Tem gente mandando mensagem perguntando: 'Ah, mas você não é amiga da Gkay?'. Gente, honestamente, não. A gente se conhece da internet, quando eu tentei amigar de verdade com ela, a postura que ela tinha com as pessoas era outra, o tratamento dela com as pessoas era outro. Então assim, uma amizade verdadeira dali não saiu", confessou Kéfera.

Em seguida, a famosa ainda insinuou que Gkay falava mal dela pelas costas. "Quando eu tava no grupo da Farofa [da Gkay], e tinha um monte de mensagens, notificações, eu falei: 'Gente, eu não vou nisso, então eu vou sair desse grupo. Tá só me atrapalhando'. Ai eu saí do grupo e ela mandou uma mensagem: 'Amiga, você não vai?'. Honestamente, eu nem respondi, porque assim, em nenhum momento na vida ela me chamou de amiga. Inclusive, bom... as pessoas falam mal da gente pelas nossas costas", revelou a youtuber, que ainda criticou a postura da influencer. "Ai, agora que o negócio [evento da Gkay] não está mais no hype, você vem me chamar de amiga? Eu acho um pouco estranho esse tipo de atitude".

Na conversa com seus seguidores, Kéfera ainda revelou que não iria participar da Farofa da Gkay e revelou o motivo. "O canal voltou com tudo agora. Tem vídeo no YouTube toda semana, eu tô me dedicando muito a produzir pro 5inco Minutos. Então são outras prioridades, ao longo da vida a gente vai mudando nossas prioridades e vendo de fato aonde a gente quer estar e onde não tem necessidade", disse.

Ela ainda falou sobre sua participação nas outras edições do evento e disse que não se interessa mais em estar naquele ambiente. "Eu sei que até hoje as galeras falam das lives que fiz quando eu fui para a Farofa, só que hoje em dia eu assisto aquilo e me dá uma vergonha. Eu fico assim: 'Precisava?'. Gente que mico, era tanto uma necessidade de aparecer que eu me questionei: 'É assim que você quer ser vista?'", desabafou Kéfera.

Por fim, a artista ainda deu sua opinião sincera sobre a festa pela perspectiva de alguém que já participou. "As pessoas me perguntavam: 'É tudo isso mesmo?'. E eu falei: 'Não, não é'. Lá a ideia é você produzir conteúdo tentando mostrar que você tá se divertindo muito e às vezes você nem tá. Mas vai engajar, entendeu? E de verdade, não faz mais o menor sentido isso para mim. Eu priorizo amizades de verdade", finalizou.

Confira os vídeos de Kéfera: