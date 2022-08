Karin Roepke anuncia volta ao trabalho em projeto com Lima Duarte: "Presente incrível"

Cinco meses após o nascimento da filha, a mulher de Edson Celulari celebrou o convite para voltar a atuar

Karin Roepke usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. A atriz, casada com Edson Celulari(64), vai voltar a trabalhar cinco meses após o nascimento da filha, Chiara.

Ela confessou que não estava em seus planos voltar a atuar até a herdeira completar 1 ano, no entanto, ao ser chamada para fazer parte do elenco de uma produção de Ruy Guerra (90) para contracenar com Lima Duarte (92), não pensou duas vezes.

"A vida é generosa e surpreendente! Não estava nos meus planos voltar a trabalhar fora de casa até a Chiara completar um ano. Mas quando me disseram que eu iria contracenar com o Lima Duarte @limaduarte e ser dirigida pelo Ruy Guerra @ruyguerraa, não pensei duas vezes", revelou ela.

Em seguida, Karin rasgou elogios a Ruy e Lima, e agradeceu pela oportunidade. "Existem pessoas que são referências pra nós, e esses dois grandes homens sempre me inspiraram a ser uma artista mais verdadeira e profunda. Me sinto alimentada com essa troca e volto pra casa cada dia mais feliz, com esse presente incrível da vida!", completou ela, que contou no Stories do Instagram que sua personagem se chamará Rebeca.

Confira as fotos de Karin Roepke com Lima Duarte e Ruy Guerra:

