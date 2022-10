Kanye West vive romance com modelo brasileira. Saiba quem é!

Kanye West ficou encantado por uma modelo brasileira e os dois estão vivendo um affair, diz fonte

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 12h53

O rapper Kanye West encontrou um novo amor. O artista está vivendo um romance com a modelo brasileira Juliana Nalú, de 23 anos, informaram fontes próximas ao casa. O romance é recente e os rumores começaram a circular há pouco tempo, quando os dois foram vistos juntos.

Eles se conheceram em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, ela chegou a contar que West elogiou o seu look em uma festa. “O Kanye acabou de me parar na festa para elogiar o meu look”, disse ela, que usava um top cropped com shorts preto.

Juliana Nalú já atuou na novela Sol Nascente e também já viveuum romance com o rapper L7nnon. Ela começou na carreira de modelo aos 14 anos e se formou em artes cênicas.

Veja fotos de Juliana Nalú:

Juliana Nalú - Crédito: Pedro Bucher