Kanye West pede para Justin Bieber 'controlar' Hailey após modelo apoiar jornalista

Kanye West usou as redes sociais para criticar Hailey Bieber, que defendeu a jornalista Gabriella Karefa-Johnson

Redação Publicado em 06/10/2022, às 11h40

O mundo da moda segue agitado! Após Kanye West (45) causar polêmica com desfile em Paris, na França, ao apresentar uma camiseta com a estampa 'White Lives Matter' [Vidas Brancas Importam], diversas pessoas repudiaram a atitude do músico, inclusive Hailey Bieber, que saiu em defesa da jornalista Gabriella Karefa-Johnson.

Gabriella Karefa-Johnson, editora de moda, criticou a camiseta apresentada por Kanye West, e desde então, o artista vem atacando a jornalista nas redes sociais. E Hailey Bieber e outras modelos saíram em defesa da editora.

Na terça-feira, 4, Hailey Bieber usou suas redes sociais para demonstrar apoio para Gabriella: "Meu respeito por você é profundo minha amiga!", escreveu. "Conhecer você é te adorar e trabalhar com você é uma honra. A mais gentil, mais talentosa, mais divertida", completou Hailey.

Após o comentário de Hailey Bieber, Kanye West usou seu perfil do Instagram para mandar um recado e pediu para Justin Bieber, marido de Hailey, para 'controlar' a modelo.

"Quero que todos saibam que houve moda essa semana também. Houve uma coisa importante chamada semana de mode que realmente durou um mês, e haviam algumas roupas muito bem feitas e caras sendo exibidas. Não se tratava apenas da minha camiseta de mudança de paradigma [...] Minha camiseta chamou toda atenção porque vocês são todas ovelhas programadas AAAA e aquelas botas que Gab estava usando eram ultrapassadas. Mas tenho certeza de que John Legend ainda quer um par, e Justin, controle sua garota antes que eu fique bravo", escreveu.

Veja o post de Kanye West:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ye (@kanyewest)