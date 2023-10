Junior invade grupo de seus fãs e se diverte com suas reações: "Me infiltrei"

Prestes a lançar sua carreira solo, Junior invade grupo de seus fãs na internet e se diverte com as reações que gerou; confira!

No último dia 24, o cantor e músico Junior surpreendeu a todos ao anunciar o lançamento de sua carreira solo para o próximo domingo, 29. Prestes a estrear com o álbum Solo, alguns de seus fãs tiveram acesso privilegiado à novidade. Isso porque o irmão da cantora Sandy contou a notícia primeiro para eles.

Através de seu Instagram, o artista revelou nesta sexta-feira, 27, que invadiu alguns grupos na internet de seus fãs para avisá-los em primeira mão. "Eu acabei de conseguir me infiltrar em alguns grupos de fãs. Eu vou mandar um vídeo para eles e quero ver a reação da galera", contou.

Em seguida, Junior começou a falar de seu novo projeto e convidou seu fã-clube a esperar por novidades em breve. "Oi, oi! Uhmm, surpresa! Vocês não imaginavam que eu ia entrar aqui, mas eu consegui. Eu me infiltrei! Eu vim aqui em primeira mão contar para vocês que finalmente, dia 29 de outubro, sai o meu primeiro disco solo. Vou contar pra vocês, porque né, afinal de contas, depois de tanto carinho, tamo junto! Um beijão", disse o cantor no vídeo enviado aos seus admiradores.

O filho de Xororó ainda se divertiu com a reação dos fãs, que surtaram na conversa do WhatsApp. "GENTEEEEEEE","É verdade isso?","SOCORROOOOOO", disseram alguns deles. "Não consigo nem falar ou digitar", escreveu outro. "Meu Deus. Entrei até no ônibus que não era para entrar", disse mais um. "Surpresa mais linda da vida", "Chorei com esse vídeo", "Como esperei por isso", declararam.

Na legenda da publicação, Junior mandou um recado para esses fãs. "Me infiltrei nos grupos de fãs e amei a reação de cada um! Tô tão animado quanto vocês pra esse disco", escreveu o artista. Vale lembrar que, desde que encerrou a dupla com a irmã, Sandy, Junior fez projetos com outras pessoas na música, incluindo banda e grupo de DJs

Confira a publicação: