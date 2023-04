Juliette se afasta após ser abordada por fã com ‘cheiro no cangote’: “Cuidado!”

Campeã do BBB21, Juliette passou por uma situação desconfortável ao ser abordada de maneira invasiva por fã

A ex-BBB Juliette (33) rendeu assunto nas redes sociais na última quinta-feira, 27. Acontece que a cantora passou por uma situação inusitada ao ser abordada por um fã com um ‘cheiro’ no pescoço. Desconfortável, a campeã da edição de 2021 do reality precisou de muito jogo de cintura para lidar com a aproximação invasiva, que gerou discussão na web.

Tudo aconteceu quando a estrela atendia os fãs na porta dos estúdios da Rede Globo. Foi então que um dos admiradores da cantora se aproximou rapidamente e deu um ‘cheiro no cangote’ de Juliette. A morena rapidamente se afastou e disparou: "Cuidado, criatura, peraí!", ela disse sorrindo e olhando para as câmeras.

Na sequência, alguns fãs que estavam presentes no local também deram risada da reação da cantora. Mesmo visivelmente incomodada, Juliette recompôs a postura e tirou uma foto abraçadinha com o rapaz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)

Nas redes sociais, a cena repercutiu e abriu um debate sobre a invasão de privacidade com as celebridade: “O povo exagera na intimidade também, né?”, uma internauta opinou. “Se eu fosse ela nem tiraria mais a foto”, disparou outra. “Por isso que a Anitta estabelece limites”, um terceiro lembrou da funkeira. “Por isso muitos não querem tirar foto de pertinho”, pontuou outro.

Ex-BBBs Juliette e Amanda surgem juntas

Encontro de campeãs! Juliette Freire e Amanda Meirelles (32), as vencedoras das edições do BBB 21 e BBB 23, respectivamente, se encontraram nos bastidores do programa Domingão com Huck na última quinta-feira, 27. Em um vídeo publicado no perfil da emissora, as ex-sister surgem posando juntas antes da gravação.

Para o compromisso, a advogada e cantora optou por um vestido coladinho e curto, cor de rosa. Já a atual campeã do reality da TV Globo apostou em um vestido longo justo e azul, que evidenciou suas curvas por ser justinho.