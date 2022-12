Juliette revela se vai estrear como atriz, após receber convites

Juliette diz que se sentiu lisonjeada pelo convite, mas não tem vontade de ser atriz

A cantora Juliette (32) recebeu diversos convites para redirecionar sua carreira — e recusou vários deles. Um dos que não se realizaram foi a possibilidade de tornar atriz.

"Eu recebi um dia desses um convite de um filme. Eu disse: óbvio que não, né, moço?", riu a cantora durante entrevista no Poccast, nesta quarta-feira, 30.

"Muito obrigada, fico lisonjeada pelo convite. Sério, muito emocionada. Mas eu não me vejo atuando, eu não consigo. E a gente tem que se respeitar e não dar um passo maior que a perna. Eu só vou aonde eu sei que eu consigo, e que eu vou fazer aquilo com dedicação", completou.

Juliette relembrou que até em seus próprios clipes tem dificuldade na atuação: "Quando me botam para atuar, eu já fico rindo, eu não consigo. Eu não me levo a sério atuando".

"Sei que eu não sou a melhor cantora, mas eu sou afinadinha e tenho um gosto musical muito bom, um ouvido muito bom. Eu sei dançar mais ou menos, isso eu consigo fazer. Mas atuar? Isso é um outro universo, precisa estudar muito... Não aceitei.", finalizou.

Juliette minimiza selinho em Sarah Andrade: "teve nem uma conversinha"

Juliette Freire também comentou no PocCast sobre o selinho que deu em Sarah Andrade (31) durante uma festa de comemoração da vitória do Brasil na última segunda-feira, 28. O momento rendeu várias fotos de quem estava no local.

"Cara, pior que eu nem bebi muito. Mas eu fiquei tão animadinha. Tão feliz. Os fãs tavam lá embaixo e eles tavam muito felizes. Tinha muita Sariette lá embaixo", se referiu aos fãs das duas.

"Aí a menina chegou, a gente nem conversou muito. Só sei que eu não lembrava, quando eu vi o vídeo hoje eu fiquei 'como assim?' Eu não entendi nada. Teve nem uma conversinha, nada. Foi mais pra brincar com os fãs que tavam [gritando] 'Sariete'', comentou.