Juliette minimiza selinho em Sarah Andrade: "teve nem uma conversinha"

Juliette falou que elas mal conversaram no local e deram o beijo para agradar os fãs

A ex-BBB Juliette Freire comentou sobre o selinho que deu em Sarah Andrade durante festa de comemoração da vitória do Brasil na última segunda-feira, 28. O momento rendeu várias fotos de quem estava no local.

No 'PocCast', apresentado por Lucas Guedez e Rafa Uccman, a campeã do reality show contou como foi o momento. "Alguém tem que me prender", começou.

"Cara, pior que eu nem bebi muito. Mas eu fiquei tão animadinha. Tão feliz. Os fãs tavam lá embaixo e eles tavam muito felizes. Tinha muita Sariette lá embaixo", se referiu aos fãs das duas.

"Aí a menina chegou, a gente nem conversou muito. Só sei que eu não lembrava, quando eu vi o vídeo hoje eu fiquei 'como assim?' Eu não entendi nada. Teve nem uma conversinha, nada. Foi mais pra brincar com os fãs que tavam [gritando] 'Sariete'', comentou.

No final, Juliette falou sobre os portais que aumentam o beijo das duas e minimizou o acontecimento. "Eu dou um estalinho em todo mundo, toda hora", concluiu.

Confira podcast com Juliette e cena do selinho: