Juliette Freire exibe corpão ao usar macacão justo em show

Juliette Freire aposta em look verde com muito brilho para show nesta segunda-feira, 28, e exibe suas curvas impecáveis

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) caprichou na escolha do look para um show nesta segunda-feira, 28. A musa apareceu com um modelito inspirado na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar e exibiu seu corpão curvilíneo.

Nas fotos nos bastidores e no palco, Juliette apareceu com um macacão verde brilhante de um ombro só e atraiu todos os olhares. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela e mostraram o quanto a artista está em forma.

Fotos: Araújo / AgNews

Juliette Freire rebate críticas

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) se defendeu nas redes sociais após ser alvo de críticas. Na noite de sexta-feira, 18, ela participou ao vivo do programa Vem Que Tem, da Globo, e fez uma apresentação musical. Porém, os internautas acusaram a artista de desafinar em alguns momentos da canção.

Ao sair do palco, a estrela fez uma declaração na internet para se defender das críticas. Ela afirmou que teve um problema e não estava ouvindo a sua voz durante a música.

"Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse ela no Twitter.