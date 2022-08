Juliana Paiva visita Basílica Nossa Senhora Aparecida ao lado da mãe: "Rogai por todos nós"

A atriz Juliana Paiva mostrou fotos de sua visita a Basílica Nossa Senhora Aparecida nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 15h44

Juliana Paiva(29) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1, para dividir com os fãs um momento muito especial. Ao lado da mãe, Maria Cristina Paiva, a atriz visitou a Basílica Nossa Senhora Aparecida.

Nas imagens publicada em seu perfil no Instagram, além de mostrar detalhes do Santuário, Juliana também mostrou uma imagem em que aparece rezando. Ela também escreveu um trecho da música Nossa Senhora, de Roberto Carlos (81).

"Nossa Senhora me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar. Ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir. A misericórdia o perdão. A cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores oh mãe. Tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés. Estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós vossos filhos meus irmãos", escreveu ela na legenda da publicação.

A publicação recebeu muitas curtidas e elogios. "Eu amo esse lugar", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "Lugar de paz", afirmou uma internauta. "Que momento especial. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Confira as fotos da visita de Juliana Paiva na Basílica Nossa Senhora Aparecida:

