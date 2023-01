Juliana Nalú, ex-namorada de Kanye West, estaria vivendo romance com piloto de Fórmula 1

Após ser supostamente vista em vídeo com Lewis Hamilton, Juliana Nalú posa na Antártida, onde piloto está de férias

Nesta sexta-feira, 6, a modelo brasileira Juliana Nalú (24) surgiu em meio à neve da congelante Antártida em suas redes sociais. Mas, a estadia da bela no lugar chamou a atenção por outros motivos. A ex-namorada de Kanye West (45) foi supostamente ligada a um vídeo envolvendo Lewis Hamilton (37).

O piloto britânico de Fórmula 1 está aproveitando as férias na Antártida ao lado do atleta tricampeão olímpico de snowboarding e multicampeão dos X-Games Shaun White (36) e sua mulher, a atriz Nina Dobrev (33).

No vídeo que está circulando pela internet, os dois atletas surgem juntos em uma banheira de hidromassagem, e o que chamou a atenção dos internautas foi que, sentada no colo do piloto, estava uma moça de biquíni preto, mas que não teve seu rosto revelado.

🐧 | Lewis curtindo suas férias na Antártida com a atriz Nina Dobrev e o tricampeão olímpico de snowboarding, Shaun White. Lewis é amigo do casal. pic.twitter.com/YjehpRfXE4 — Lewis Hamilton News 🇧🇷 (@LH44NEWS) January 6, 2023

Algo que confirma ainda mais a teoria de que a suposta moça seria Juliana Nalú, foi um relato anônimo não confirmado enviado à uma conta no Instagram chamada Deuxmoi, onde conta que a modelo teria passado o Ano Novo ao lado de Shaun e Nina. Então, os internautas começaram a especular que ela também teria passado o Réveillon junto de Lewis Hamilton.

Como bons detetives, a internet está louca para confirmar que Nalú e Hamilton estão juntos. A grande maioria está apaixonada e já shippando a existência do novo casal de pombinhos. “A Juliana Nalú com o Lewis Hamilton! P*ta que pariu que casalzão”, escreveu uma usuária do Twitter.

a juliana nalu com o lewis hamilton PUTA QUE PARIU DO CASALZÃO pic.twitter.com/056Omp9lae — ges (@beliervou) January 6, 2023

De biquíni cavadíssimo, ex-affair de Kanye West aproveita praia no Rio de Janeiro

No final do ano, após passar o Natal em solos brasileiros, a modelo aproveitou a passagem pelo Brasil para curtir uma praia na Zona Sul do Rio de Janeiro, e tomou um banho de mar junto de seu cachorro. Em Ipanema, a carioca exibiu seu corpão escultural e apostou em um biquíni preto extremamente cavado, que subia até um pouco acima de seu umbigo. Além das lentes dos paparazzis terem flagrado a modelo esbanjando perfeição com suas curvas impressionantes, ela também aproveitou para fazer uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, onde mostrou outros detalhes de sua passagem pelas areias cariocas.