Julia Lemmertz estende a mão e ampara viúvo de Zé Celso em velório

Julia Lemmertz estende a mão e protagoniza momento comovente; ela apareceu ao lado da filha

A atriz Julia Lemmertz foi flagrada consolando o viúvo do dramaturgo Zé Celso no velório que acontece no Teatro Oficina nesta sexta-feira, 7. Muito emocionada, ela foi clicada assim que chegou para a despedida que reúne a classe artística em São Paulo.

Ao lado da filha, ela foi clicada de braços dados com Marcelo Drummond. Nas fotos, todos surgem com lágrimas nos olhos. A global é muito próxima do Oficina e sempre acompanhava espetáculos encenados no espaço. Ela também já fez parte do grupo.

Em entrevista à GloboNews, a atriz disse que teve informações recentes sobre o novo espetáculo do artista e que ele estava empolgado com a nova montagem que estrearia no segundo semestre. "Ele estava adaptando 'A Queda do Céu', de Davi Kopenawa. Ia começar a ensaiar agora em agosto, ele estava cheio de vida, cheio de energia", lamentou ela.

Marcelo Drummond também foi flagrado sozinho perto do caixão do marido enquanto observava a movimentação ao redor em fotos comoventes. Além disso, ele fez questão de ajudar a retirar o caixão do marido de dentro do carro da funerária quando chegou ao Teatro Oficina, que foi o local do velório. Amigos, famosos, artistas e familiares também foram fotografados na despedida do artista.

Uma vida juntos

Marcelo Drummond e Zé Celso foram companheiros por 37 anos e se casaram há um mês. A cerimônia de casamento aconteceu em junho deste ano no Teatro Oficina e reuniu muitos convidados. Eles decidiram oficializar a união por uma questão burocrática de herança. De acordo com informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Zé Celso se preocupava com o fato de não ter herdeiros diretos, já que não tinha filhos. O casamento, realizado em junho, foi uma forma de facilitar os processos burocráticos para Drummond caso o artista viesse a morrer.