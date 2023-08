Juju Salimeni diz qual proposta de trabalho nunca aceitaria: ''De jeito nenhum''

Ex-panicat Juju Salimeni diz qual tipo de proposta nunca aceitaria fazer na televisão

A apresentadora Juju Salimeni abriu mais uma caixinha de perguntas em sua rede social e acabou revelando qual tipo de proposta de trabalho nunca aceitaria. Após ter iniciado sua carreira como panicat, no Pânico na TV, e até posado nua em revistas, ela revelou que existe algo que nunca faria.

Em seus stories, a influenciadora digital, que já tem uma grande fortuna, comentou que nunca participaria de reality show com confinamento. Isso porque, ela não abre mão de sua rotina e conforto. Ela comentou que está satisfeita com o que já conquistou.

"Reality show que eu tivesse que ficar confinada em algum lugar. Não abro mão da minha rotina e conforto de jeito nenhum. Não preciso mais de fama nem dinheiro. Já tô ótima com o que conquistei", declarou a musa fitness, que segue dieta regrada e rotina de treinos.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Juju Salimeni revelou como construiu sua fortuna e se tem vergonha de seu passado. "Não me arrependo de ter posado nua, também tenho muito orgulho e acho um trabalho maravilhoso. Só não faria novamente porque o cachê não vale mais a pena", disse sobre o pagamento.

O império de Juju Salimeni

Atualmente, Juju Salimeni fatura muito com a internet. Em sua rede social, ela sempre fala sobre ganhar mais dinheiro como influenciadora do que atuando na televisão como fez no Pânico na TV e Legendários, de Marcos Mion, na Record TV. A famosa então revelou no bate-papo com a CARAS Digital como fez para se manter na mídia e administrar sua fortuna.

"Acredito que me mantive na mídia porque eu sempre soube me reinventar e me adaptar as novidades do mercado. Sempre investi muito nas redes sociais e isso me possibilitou continuar o meu trabalho e continuar atingindo milhões de pessoas. Sobre a questão financeira, sempre fui uma pessoa muito responsável e desde o começo eu guardava todo dinheiro que ganhava. Eu estabelecia objetivos e ia conquistando aos poucos, nunca quis ostentar sem antes construir uma base sólida", falou.

A artista mais uma vez falou sobre contar com o auxílio da mãe na gestão de suas coisas. "Eu soube trabalhar muito bem a minha imagem para ter diversos contratos até hoje. Tive ajuda da minha mãe que até hoje cuida do meu financeiro e escolhe onde investir o meu dinheiro para que renda cada vez mais. O segredo foi responsabilidade e disciplina", contou para a CARAS Digital.