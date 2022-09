Juan Paiva revela que sofreu acidente de moto no Rio de Janeiro

Ator da novela Um Lugar ao Sol, Juan Paiva conta o que aconteceu após sofrer um acidente: 'Um susto'

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 15h45

O ator Juan Paiva (24), que conquistou o Brasil como o personagem Ravi na novela Um Lugar ao Sol, da Globo, sofreu um acidente de moto nesta semana. Ele teve arranhões no corpo durante a queda da moto e revelou que foi ao hospital para ser examinado.

Nas redes sociais, o artista tranquilizou os fãs ao dizer que está bem e não teve maiores problemas. "Não consegui explicar como foi porque tava no hospital. Eu tava voltando da Rocinha e a rua tava muito esburacada. Tinha um meio-fio, o meu pneu devia ter subido, só que travou", disse ele.

E completou: "Nisso, escorregou pro lado e a moto caiu. Foi isso que aconteceu, mas foi leve, graças a Deus, eu só sofri uns arranhões e tô um pouco com dor no ombro".

Por fim, o artista afirmou: "Foi só um susto e um grande livramento". Vale lembrar que Juan Paiva está no elenco da série As Five, do Globoplay, que terminou de ser gravada há poucos dias.

Juan Paiva mostrou foto durante o atendimento médico:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!