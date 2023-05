JP Rufino surpreende fãs ao mudar radicalmente o visual: "Ficou mais adulto"

JP Rufino surpreende fãs com seu novo visual; ator de 20 anos apostou em mudança drástica

Contratado da Globo, o ator JP Rufino deixou os fãs impressionados nesta quinta-feira, 11, ao mostrou seu novo visual nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre o motivo da mudança, mas surpreendeu com sua ousadia.

Agora, o ator aparece com os cabelos com tranças e dreadlocks. Mais adulto aos 20 anos, ele comemorou a mudança. "Um belo dia resolvi mudar", declarou.

Nos comentários, seguidores elogiaram o galã. "Novo personagem? Nova novela? Ficou legal, mais adulto", comentou um. "Só quero trançada na minha cara", declarou outro. "Caramba lindo de mais, perfeito", escreveu outro aproveitando a mudança de visual do jovem ator.

Há alguns anos, ele mostrou que também é bom na dança ao integrar o quadroDancinha dos Famosos. Em conversa com a CARAS Digital, ele comemorou a oportunidade na competição.

"Estar na 'Dancinha' é algo novo para mim, já que até o momento nunca tinha feito nada parecido. Apenas um pouco de sapateado, que adoro. Estou gostando muito, pura diversão e é isso que vale a pena. Estar com amigos curtindo, vivendo e aprendendo. Acho que como dançarino sou um bom ator. Mas o melhor da vida é ter a oportunidade, é saber que tudo na vida é um aprendizado e que temos que aprender também a dividir sempre. Minha expectativa é a de que eu e meus amigos participantes consigamos levar incentivo, alegria e até mesmo o entendimento de que o que está valendo é a nossa diversão", contou o ator.

Veja:

