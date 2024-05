Jornalista diz que Celine Dion quase morreu por doença rara: "Terrível"

A jornalista Hoda Kotb revelou detalhes sobre a batalha de Celine Dion contra a Síndrome da Pessoa Rígida, um distúrbio neurológico raro

Em entrevista ao programa Today, a jornalista Hoda Kotb revelou detalhes sobre a batalha de Celine Dion contra a Síndrome da Pessoa Rígida, um distúrbio neurológico raro, e contou que a cantora quase perdeu a vida devido à condição. A conversa ainda vai ao ar na atração.

“Celine Dion está muito melhor, mas ela disse que em algum momento quase morreu. Foi uma época assustadora”, disse a jornalista. “Ela foi diagnosticada com uma doença terrível e a certa altura ela se perguntou se iria sobreviver, se iria sobreviver a isso”, disse Kotb, ao recorda sua entrevista com a artista. Celine recebeu o diagnóstico em dezembro de 2022.

A jornalista disse ainda que a condição impossibilitou a artista de se apresentar ao vivo por um tempo. “Muitas pessoas estavam se perguntando o que aconteceu. O que havia de errado”, falou ela, que completou que Dion falou sobre como o distúrbio mexeu com sua voz, e também sobre a “possibilidade de um retorno”.

“Sentimos falta dela e foi uma entrevista muito emocionante”, completou a jornalista. E continuou: “Veremos onde ela está em sua jornada de retorno, mas sei que as pessoas estão torcendo por ela”. Kotb ainda revelou que Celine Dion, embora relutante em compartilhar sua voz, cantou para ela durante a entrevista. O encontro entre a jornalista e a voz por trás de My Heart Will Go On será transmitido na terça-feira, 11.

Documentário

Nesta quinta-feira, 23, a plataforma de streaming Amazon Prime Video lançou o primeiro trailer de Eu Sou: Céline Dion. O documentário explora a rara doença enfrentada pela cantora e apresenta relatos de sua luta e afastamento dos palcos. A estreia está agendada para 25 de junho. "Antes eu não estava pronta para falar sobre isso, mas eu estou agora”, garantiu Céline na produção. Com informações do portal Hugo Gloss.

Veja o trailer da produção: