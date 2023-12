Jojo Todynho vai para a delegacia após discussão em feira

Após discutir com mulher em feira por comentário racista, Jojo Todynho vai para a delegacia fazer boletim de ocorrência sobre episódio

A cantora Jojo Todynho foi para a delegacia na noite deste sábado, 16, após protagonizar uma discussão em uma feira com uma mulher que a chamou de "preta arrogante". Depois do episódio tenso, ela procurou as autoridades para realizar um boletim de ocorrência.

Futura advogada e estudando as leis, a famosa resolveu denunciar o episódio em que foi insultada por se recusar a aceitar um produto e ir a uma loja gravar. Jojo Todynho se pronunciou e explicou a discussão logo após ter acontecido. Horas depois, ela voltou e contou sobre ter ido à polícia.

"Fui fazer o que deveria ter feito na hora, quero agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, tô muito triste, não tem nem como ficar triste numa situação dessa, que eu não desejo pra ninguém... eu não tenho palavras, por deus, não tenho palavras, a administradora lá na hora me procurou pra pedir desculpa, quando eu sai lá de dentro, o marido dela, que não estava presente na situação, tava falando com a Renata, a mesma justificativa de sempre... ela apareceu e: 'eu não falei isso, meu marido é preto, meus filhos são pretos', tavam pedindo pra não fazer b.o., mas tavam lá com advogado", desabafou bem abalada.

E continuou explicando o que fez: "Eu fui buscar a melhor maneira, porque hoje eu estudo pra isso, pra fazer a justiça prevalecer como tem que ser, fui pra delegacia, minha vontade era tomar uma outra atitude, baseada nos comentários que eu li, a minha vontade era essa, mas to estudando pra fazer as coisas valer pela lei".

Jojo Todynho se pronuncia após discussão

A cantora Jojo Todynho se pronunciou após protagonizar uma discussão em uma feira em Fortaleza na noite deste sábado, 16. Após a encrenca com uma mulher, que teria a chamado de "preta arrogante", a artista gravou stories para explicar o que aconteceu.

Segundo a futura advogada, durante o passeio no local, a mulher a parou pedindo para que fosse a sua loja gravar vídeo com um produto. Jojo Todynho se recusou e foi então que foi insultada pela pessoa de maneira racista.

"Aí veio uma senhora, que já tá nas páginas de fofoca, falou assim pra mim: 'você pode ir na minha loja que eu vou te dar um presente e você me marcar no Instagram?', aí eu falei pra ela: 'não, obrigada, não quero não', ai ela falou assim: 'esses pretos é tudo arrogante'", contou o que houve.

🚨AGORA: Jojo Todynho discutindo com mulher após ser chamada de “preta arrogante”. pic.twitter.com/CS2DyOQU8P — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 17, 2023