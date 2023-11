Jojo Todynho expõe quanto já perdeu de cintura e diz que fará plástica

'Peito vai embora', Jojo Todynho falou em vídeos publicados nas redes sociais que pretende mexer em várias partes do corpo, mas no bumbum não

Jojo Todynho falou nesta quarta-feira, 29, sobre as mudanças que têm sentido no seu corpo após realizar uma cirurgia bariátrica. Em vídeos publicados nas redes sociais, a cantora falou que a calça jeans que estava usando ficou larga de uma semana para outra e deu uma estimativa de quanto perdeu de cintura.

"Gente, olha essa calça aqui. Tivemos que puxar o elástico dela toda. Semana passada, quando experimentei, ela estava arrochada em mim. Hoje, ela está toda franzida. A gente teve que puxar o elástico de [tão] larga [que estava]", comentou a futura advogada.

Nos bastidores de uma gravação, a artista contou que precisou tirar todas as suas medidas novamente para que os figurinos sejam ajustados. "Minha cintura de 131 [centímetros] está 108 ou 118, alguma coisa assim. Só sei que perdi muito na cintura, no braço e na coxa", celebrou Jojo.

A cantora também confirmou que fará cirurgias e procedimentos estéticos assim que tiver liberação médica. Jojo declarou que planeja fazer lipoaspiração em várias partes do corpo e que irá reduzir as mamas.

"Quando o médico me librar, esse peito aqui vai embora. Tchau. Vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. A única coisa que não vou mexer é bumbum. E na cara também não, porque não precisa, mas o restante vou fazer tudo", garantiu a artista.

Jojo Todynho ganha 'cheiro' no pescoço ao reencontrar Cauã Reymond

Nesta quarta-feira, 29, a cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para compartilhar sua agenda de gravações agitada nos estúdios da Globo. Em meio à correria, ela reservou um momento para se reencontrar com um amigo especial, o ator Cauã Reymond, e eles surgiram trocando carinhos entre os bastidores.

Através do stories do Instagram, Jojo detalhou sua rotina durante o dia de gravações: “Essa vida de global não é fácil”, brincou ao mostrar que estava entrando no estúdio. Na sequência, a estudante de direito apareceu prontíssima para brilhar nas telinhas da emissora com um vestido preto justinho que destacou suas curvas em meio a recuperação de sua cirurgia bariátrica.