Jojo Todynho explica motivo do porque se recusa a fazer tour da casa

Jojo Todynho foi às redes sociais neste sábado, 06, comentar obra e revelou receio em mostrar detalhes da sua residência

Jojo Todynho contou para os seus seguidores que não pretende fazer um tour pela sua casa reformada. A cantora surgiu nas suas redes sociais, neste sábado, 06, para anunciar que se recusa a atender o pedido dos fãs para mostrar detalhes da sua residência e explicou o motivo disso.

Por meio dos stories do seu perfil no Instagram, a estudante de Direito disse: "Estou rindo aqui com vocês pedindo para eu fazer tour da minha casa. A gente só mostra o que quer mostrar. Esse negócio de ficar fazendo tour, negócio de 'blogueiragem' não é comigo não".

E disparou: "Até porque eu também não posso ficar dando ouro na mão do bandido, né? Ficar mostrando a minha casa?! É uma coisinha ou outra gente, só para matar um pouquinho da curiosidade [de vocês]".

Depois, a artista comparou sua casa com o BBB, devido ao equipamento de segurança que implementou para poder vigiar todos os cômodos do seu lar. "Aqui em casa está parecendo o 'Big Brother': câmera em tudo, e eu botei aquelas câmeras com audição. Então, além de ver, eu escuto tudo. Eu tenho tudo", contou.

E fez mistério: "Mas, lá na frente vocês vão entender o porquê também. Depois eu vou contar para vocês, porque agora eu não posso".

Jojo Todynho exibe novo antes e depois da bariátrica

Com menos de cinco meses desde sua cirurgia bariátrica, Jojo Todynho impressionou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 05. A cantora decidiu compartilhar mais um antes e depois de sua transformação física intensa. Em suas redes sociais, ela exibiu novo o resultado da mudança após eliminar mais de 35 quilos.

Além de receber elogios de seus admiradores, a estudante de direito também foi exaltada pela equipe de profissionais que acompanharam sua transformação. A publicação, inclusive, foi feita inicialmente por sua nutricionista e empresária, Renata Branco, e posteriormente compartilhada no perfil oficial da cantora no Instagram.