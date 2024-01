Jojo Todynho exibe novo antes e depois da bariátrica: “35 quilos eliminados”

Mudou muito! Jojo Todynho surpreende ao compartilhar novo 'antes e depois' e recebe elogios de sua equipe por transformação drástica

Com menos de cinco meses desde sua cirurgia bariátrica, Jojo Todynho impressionou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 05. A cantora decidiu compartilhar mais um antes e depois de sua transformação física intensa. Em suas redes sociais, ela exibiu novo o resultado da mudança após eliminar mais de 35 quilos.

Além de receber elogios de seus admiradores, a estudante de direito também foi exaltada pela equipe de profissionais que acompanharam sua transformação. A publicação, inclusive, foi feita inicialmente por sua nutricionista e empresária, Renata Branco, e posteriormente compartilhada no perfil oficial da cantora no Instagram.

Na legenda, Renata exaltou o comprometimento de Jojo: "Parabéns para essa minha filha mais velha! Hoje como mãe, nutricionista e empresária me orgulho de ver sua dedicação nessa nova fase de sua vida A fase em que ela voltou a se comprometer com sua SAÚDE. Fase em que vejo pessoas buscando a saúde por vê-la se dedicar”, disse.

“Com mais de 35 quilos eliminados, majoritariamente de gordura, seguimos com foco e individualizando as etapas do processo! Amo você e estamos juntas nessa luta”, disse a profissional de saúde, que também recebeu uma declaração da cantora nos comentários: “Te amo, obrigada por tudo, juntas somos mais fortes”, disse Jojo.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a mudança: “Eu piro em ver a Jojo cada dia mais voltada para sua saúde independente de padrões de beleza”, disse uma fã. “Jojo já era sua fã. Agora depois desse texto te admiro muito”, elogiou mais uma. “O tempo é o melhor amigo, vai calando um monte de bocas maldosas, parabéns!”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Pigliasco Branco (@renatabranconutri)

Desde a cirurgia, Jojo tem compartilhado detalhes da sua recuperação. Durante sua participação no programa ‘É de Casa"’ transmitido pela Globo no final de dezembro, a artista surpreendeu ao relatar o processo de adaptação após a bariátrica: "Eu como uma artista tenho a obrigação de passar a verdade para as pessoas”, disse.

"A bariátrica muda as coisas para 200%. Tem que ter disciplina. E eu como artista, tenho que passar a verdade pras pessoas Eu me amo do jeito que eu sou. Eu passo isso para minhas seguidoras. Não é porque eu estou gordinha que eu não vou usar um cropped. Mas tem que cuidar da saúde. Obesidade mata”, a cantora declarou.

Veja o antes de Jojo Todynho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho vive drama em sua família:

Apesar de celebrar conquistas em sua vida pessoal, Jojo Todynhou enfrentou um drama recente depois que um familiar precisou ser hospitalizada. A cantora surgiu abatida nas redes sociais na última quinta-feira, 4, ao anunciar que a avó, dona Rita, foi internado no Centro de Terapia Intensiva. Tudo começou quando ela sentiu dores fortes na perna; entenda o que aconteceu.