Joias que foram de Hebe Camargo avaliadas em R$ 3 milhões são furtadas em São Paulo

Joias que foram de Hebe Camargo são furtadas; Polícia Civil já identificou o que aconteceu

Um conjunto de joias que foram da apresentadora Hebe Camargo foi furtado em São Paulo. Segundo as primeiras informações, as joias pertenciam a empresária Lilian Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves.

De acordo com o g1 , as sete joias estão avaliadas em R$ 3 milhões. As peças foram adquiridas pela empresária com a família da apresentadora e faziam parte de seu acervo pessoal.

Ao todo, foram levados um conjunto de gargantilha e par de brincos de brilhantes, ambos no formato de estrela cadente (ou cometa); um anel de ouro branco que imita uma rosa; e outro par de brincos e anel em rubi vermelho.

As peças foram furtadas da casa de Lilian Gonçalves em São Paulo. "O que mais pesa para mim é o valor sentimental. Hebe era uma deusa, minha amiga", declarou ela que é dona de bares e casas noturnas na capital.

Até o momento, a Polícia Civil recuperou quatro joias após uma funcionária da vítima confessar o crime. Ela afirmou que tem oito filhos e estava em dificuldades financeiras. Agora, os investigadores vão atrás de quem comprou as joias. "O suposto receptador das joias ainda está sendo investigado para avaliarmos se ele cometeu crime de receptação culposa, sem intenção, ou dolosa, se sabia que os objetos eram furtados", disse o delegado Felipe Nakamura também ao g1.

Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012. Na ocasião, a apresentadora estava com 83 anos e não resistiu ao sofrer uma parada cardíaca. Na época, o velório parou o Brasil e reuniu vários famosos que apareceram para se despedir da personalidade.

FILHO VENDEU CARROS DE LUXO

Filho de Hebe Camargo, o empresário Marcello Camargo revelou em maio que tomou uma decisão drástica e se desfez de um dos xodós deixados pela apresentadora: sua coleção de carros importados . Ela era fascinada pela Mercedes e colecionava veículos da montadora alemã.

No vídeo, ele justifica a decisão de se desfazer dos veículos. "É muito caro mantê-los. Carro também é para quem tem paixão. Não é muito a minha praia. Tem que se dedicar. Então quero vender para quem tenha amor por carros", disse ele.