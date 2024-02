Johnny Massaro quebra o silêncio e revela se está namorando

Johnny Massaro revela com exclusividade à CARAS Brasil se está namorando o ator Miguel Ferrari. O intérprete de Daniel, de Terra e Paixão, também abriu o jogo sobre flagras no carnaval

Johnny Massaro (32) é o assunto do início desta semana. Isso porque uma aparição pública do ator acompanhado de Miguel Ferrari (24) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, rendeu especulações sobre um possível romance. A CARAS Brasil procurou o intérprete de Daniel, seu recente papel em Terra e Paixão, para saber se é namoro ou amizade.

Em rápida conversa com a reportagem, o ator se limitou a dizer que tudo não passa de especulação. "Então, somos apenas [bons] amigos", diz ele, que terminou o namoro com o advogado e amigo de infância João Pedro Accioly em novembro de 2022.

Apesar de negar novo romance, Johnny foi visto trocando beijos durante a folia. A CARAS questionou o intérprete sobre a troca de carinhos. Também de forma limitada, ele ressaltou que estava aproveitando a vida. "Ah, carnaval, né?".

Solteiro desde então, Johnny tem aproveitado para focar em trabalhos na TV. O ator fez uma participação marcante na última novela das nove escrita por Walcyr Carrasco (72) e Thelma Guedes (62). Agora de férias, ele também aproveitou o carnaval para se jogar nos bloquinhos acompanhado do amigo.

QUEM É MIGUEL FERRARI?

Ator e modelo, o jovem apontado como affair de Johnny Massaro é um dos contratados da agência 40 graus, uma das mais posicionadas no mercado. Ela atuou na novela Reis, da Record, além de integrar o elenco da série Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, da HBO Max, prevista para estrear ainda neste ano.

Johnny é protagonista da série do serviço de streaming da qual Miguel Ferrari tem um papel. Os dois teriam se aproximado nos bastidores da produção.

No Instagram, o amigo de Massaro conta com pouco mais de 3 mil seguidores. Em seu perfil, o artista costuma compartilhar cliques em que surge praticando esportes na praia, curtindo shows e bastidores de produções audiovisuais.