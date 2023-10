Joaquim Lopes dá beijão em Marcella Fogaça e se declara: "Te amo"

O ator e apresentador Joaquim Lopes surgiu dando um beijão na esposa, a cantora Marcella Fogaça

Joaquim Lopes encheu as redes sociais de amor nesta quarta-feira, 4, ao fazer uma declaração para sua esposa, a cantora Marcella Fogaça, com quem tem duas filhas, as gêmeas Sophia e Pietra, que estão com dois anos.

Na foto postada no feed do Instagram, o ator e apresentador aparece dando um beijão na amada, durante um passeio na praia. Ao dividir o momento romântico, o artista demonstrou todo seu amor. "Nois! Te amo Cella, só isso mesmo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os internautas se derreteram pela postagem. "Foto maravilhosa", disse uma seguidora. "Lindos!! Deus abençoe demais vocês", escreveu outra. "Que o amor prevaleça sempre em vocês!", desejou uma fã. "Te amo, Joca", respondeu Marcella.

Recentemente, a cantora mostrou alguns cliques de sua viagem ao lado do marido. Os dois curtiram alguns dias de descanso na Bahia sem as filhas gêmeas, Sophia e Pietra. "Uma miniférias rápida sem as crianças pra gente curtir a gente. Sempre digo o quanto é importante cuidar das raízes que deram os frutos. Primeiro de nós mesmos, indivíduos, uma pausa pra escutar nossa própria voz, nossos desejos e dores, e também pra olhar pro casal. Se reconectar, namorar, conversar sem interrupções, resgatar e criar novos laços e memórias", disse a mulher de Joaquim em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Filhas de Joaquim Lopes esbanjam fofura na cozinha com o pai

O apresentador Joaquim Lopes encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo mais que fofo ao lado das filhas gêmeas! Aproveitando o dia de TBT, o famoso relembrou o registro feito recentemente no aniversário de dois anos de Pietra e Sophia, frutos de seu relacionamento com Marcella Fogaça.

"O #tbt de milhões! No dia do aniversário de 2 anos das nossas filhas a Célla deu a melhor ideia do mundo: 'Vamos fazer o bolo COM as meninas nos ajudando!' O resultado foi: Papai realizando um dos maiores sonhos da vida dele. Mamãe feliz da vida AND segurando duas crianças pra não caírem da mesa, olhando pra ver se Sophia não conseguia finalmente ligar o fogão e preocupada com o rush de adrenalina proveniente do cacau em pó [...]", disse ele em um trecho. Veja a postagem!