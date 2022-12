Jesuita Barbosa surge em foto na cama com seu namorado, Cícero Ribeiro

Jesuita Barbosa curte momento de romance com o namorado durante viagem de casal

O ator Jesuita Barbosa, que interpretou o Jove no remake da novela Pantanal, da Globo, surgiu em um momento de romance com o seu namorado, Cícero Ribeiro. Os dois surgiram abraçados enquanto estavam deitados em uma cama.

A foto foi compartilhada nos stories de Cícero nesta semana. Vale lembrar que o romance deles se tornou público quando foram fotografados aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro em agosto deste ano. Desde então, os dois são vistos juntos com frequência. Inclusive Jesuita já levou o amado para conhecer a sua família no Ceará.

Há algum tempo, o ator já assumiu que é bissexual. No início das gravações da novela Pantanal, ele foi alvo de rumores de que estaria vivendo um romance com a atriz Alanis Guillen, que interpreta a Juma. Porém, os dois negaram o suposto envolvimento.

Recentemente, Jesuíta Barbosa comentou sobre o fato de ter sido flagrado com o seu namorado há alguns meses. “Acho engraçado ir à praia e tirarem foto, acho legal. Acho que foi muito importante fotografarem a gente, acho que tem uma importância nisso, pelo fato de, na época eu estar fazendo novela das 21h. Isso tem uma significância”, disse o ator à revista Quem.

O ator que interpretou Jovi na novela "Pantanal" ainda disse: “Acho que a gente tem que dar apreço a isso, não é só fofoca, é um status de que a gente pode estar fazendo um trabalho de grande exposição, como uma novela das 21h. Fico feliz de isso [fotos] ter acontecido, por mais que não tenha tomado a importância e o tamanho que achei que ia tomar, mas foi bom”.