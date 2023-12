Jennifer Aniston reflete sobre suas últimas conversas com Matthew Perry

Em primeira entrevista após a morte de Matthew Perry, Jennifer Aniston reflete sobre os últimos dias do amigo e detalhe sua última conversa com ele

Nesta segunda-feira, 11, a atriz Jennifer Aniston falou sobre os últimos dias de seu amigo e colega da série Friends, Matthew Perry. Em suas primeira entrevista após a morte do ator, que aconteceu no fim de outubro, ela refletiu sobre os seus momentos finais e ainda falou mais sobre a última conversa entre os dois.

Em conversa com a Variety, a intérprete de Rachel Green afirmou que a vida do amigo havia mudado recentemente. "Ele estava feliz. Ele estava saudável. Ele tinha parado de fumar. Ele estava malhando. Ele estava feliz, é tudo o que eu sei", disse ela, emocionada.

Logo depois, Jennifer também afirmou que falou com ele pouco antes de seu falecimento. "Eu estava mandando mensagens para ela naquela manhã, o Matty engraçado. Ele não estava com dor. Ele não estava sofrendo. Ele estava feliz", afirmou a artista.

Na conversa, a famosa ainda contou como está sendo o seu processo de luto. "Eu quero que as pessoas saibam que ele estava saudável, e ficando saudável. Ele estava numa missão. Ele trabalhou tão duro. Ele realmente enfrentou uma situação difícil. Eu sinto tanta falta dele. Todos nós sentimos. Cara, ele nos fez rir muito", disse Jennifer.

Matthew Perry morreu em 28 de outubro, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. O astro foi encontrado sem vida em uma banheira em casa. A causa de sua morte ainda não foi revelada e está sob investigação.

Jennifer Aniston exibe últimas mensagens que recebeu de Matthew Perry

Em 15 de novembro, Jennifer Aniston se pronunciou pela primeira vez após a morte de Matthew Perry.Na ocasião, ela fez uma homenagem póstuma ao ator, com quem tinha uma amizade duradoura desde sua participação na série Friends.

Em seu Instagram, ela se despediu do amigo e exibiu uma das últimas mensagens que recebeu do artista. No recado, ele disse: “Fazer você sorrir apenas fez o meu dia. Valeu o meu dia”. E ela respondeu: “A primeira de milhares de vezes”.

Na legenda, Jennifer falou sobre o quanto Matthew gostava de fazer as pessoas darem risadas e o quanto a morte dele a deixou com um misto de sentimentos. "Nossa, esse corte foi profundo... Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experimentei antes. Todos nós experimentamos perdas em algum momento de nossas vidas. Perda de vida ou perda de amor. Ser capaz de realmente viver nesse luto permite que você sinta momentos de alegria e gratidão por ter amado alguém tão profundamente. E nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós 6. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho", disse ela.

E continuou: "Para Matty, ele sabia que adorava fazer as pessoas rirem. Como ele mesmo disse, se não ouvisse a 'risada' pensava que ia morrer. Sua vida literalmente dependia disso. E cara, ele conseguiu fazer exatamente isso. Ele fez todos nós rirmos. E rir muito. Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens um para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-los para todo o sempre. Encontrei uma mensagem que ele me enviou do nada um dia. Isso diz tudo".

Por fim, ela mandou um recado para o amigo. "Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias… às vezes quase consigo ouvir você dizendo “você poderia SER mais louca?”. Descanse, irmãozinho. Você sempre fez meu dia...", escreveu.