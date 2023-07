Jay-Z começa a agenciar jogadores de futebol brasileiros após comprar agência

Cantor de rap, Jay-Z, e sua empresa, Roc Nation, começam expansão para o Brasil ao comprar agência e leva jogadores brasileiros no portfólio

O rapper Jay-Z vai agenciar jogadores de futebol brasileiros! A empresa de entretenimento do cantor, a Roc Nation, comprou o controle da TFM, agência brasileira de representação esportiva, que conta com mais de 100 atletas em seu portfólio.

Mas claro, a agência conta com alguns craques que podem ser o futuro da Seleção Brasileira e responsáveis por uma possível conquista de Copa do Mundo. No portfólio da agência estão Vinicius Jr, do Real Madrid, Endrick, atleta do Palmeiras que aos 16 anos de idade foi vendido ao Real Madrid por mais de R$ 400 milhões, e Gabriel Martinelli, do Arsenal. A TFM já intermediou mais de 400 transferências internacionais.

A compra marca a entrada da Roc Nation no mercado brasileiro. Sem valores revelados, uma parte relevante do contrato envolve uma troca de participações para o fundador da agência, Frederico Pena, além de outros sócios, como apurou o site Pipeline. Fred é um exemplo de empresário futebolista no Brasil, e será CEO da nova Roc Nation Sports Brazil.

Segundo a Pipeline, a negociação aconteceu por mais de um ano, envolvendo reuniões em Los Angeles, Madri, Nova York e Londres, mas não contou com a presença de Jay-Z no Brasil. O rapper já havia demonstrado interesse no mercado brasileiro e ganhou força com o movimento de profissionalização dos negócios de entretenimento.

Vinicius Jr. mostra encontro com Jay-Z nos bastidores do show de Beyoncé: "Zerou o game"

Em suas redes sociais, Vinicius Jr, que agora será agenciado por Jay-Z, posou com o rapper recentemente. O encontro entre o jogador do Real Madrid e o rapper norte-americano aconteceu nos bastidores da Renaissance World Tour, da cantora Beyoncé (41), que aconteceu em Londres, na Inglaterra. Ao dividir o registro do encontro em seu perfil no Instagram, o atacante da Seleção Brasileira fez questão de elogiar Jay-Z. "Lenda", afirmou ele em inglês.

