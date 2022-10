Jason Momoa, o Aquaman, aparece pescando com bumbum de fora

Ator Jason Momoa, conhecido por viver o herói Aquaman, surpreende internautas ao pescar com roupa reveladora

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 16h19 - Atualizado às 16h32

O ator Jason Momoa (43) decidiu quebrar a internet! Ao aparecer pescando com o bumbum de fora, o intérprete do Aquaman apostou em um look bem revelador para seu momento de relaxamento em alto mar. O registro deixou os fãs do super-herói babando.

Em vídeos publicados de sua pescaria em suas redes sociais, Jason aparece usando uma tanga bege, que deixou seu bumbum à mostra. Conhecido por viver o personagem super-herói dos mares da DC Comics, Momoa deixou os internautas babando com o look escolhido.

No vídeo que publicou em seu perfil oficial no Instagram, Jason Momoa pescou um bonito, peixe também chamado como Aku em alguns lugares, fazendo um jogo de palavras com seu personagem marítimo, se chamando de “akuman” na legenda da publicação, que tem outras imagens da pescaria do ator.

Veja a publicação de Jason Momoa usando apenas uma tanga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jason Momoa (@prideofgypsies)

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com o look escolhido pelo ator para pescar, mostrando seu físico impressionável. Veja alguns dos internautas que babaram no vídeo de Momoa:

O TAMANHO DO PIRARUCU ✨✨



Jason Momoa em nova postagem do instagram: pic.twitter.com/Fbu2XKhxq9 — GN (@GNGeekNation) October 24, 2022

Oxe??? esse Aquaman tá diferente pic.twitter.com/qODvM9wa20 — DC Comics - Universo (@UniversoDCnauta) October 24, 2022

Jason Momoa, o Aquaman, se envolve em acidente de trânsito

Segundo o site norte-americano de notícias TMZ, o carro que o ator dirigia chegou a colidiu contra uma moto que estava viajando em uma direção oposta à de Jason Momoa. Algumas fontes ouvidas pelo site ainda afirmaram que o acidente entre o Aquaman e o motociclista ocorreu quando ele estava realizando uma curva com seu carro.

Ainda de acordo com o site de fofocas norte-americano, a moto teria atravessado a pista onde estava e atingiu a dianteira esquerda do veículo de Jason Momoa. O motociclista foi encaminhado ao hospital apenas com ferimentos leves na perna e no polegar de sua mão. O ator da DC Comics também sofreu apenas ferimentos leves.