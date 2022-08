Iza exibe foto de quando era criança ao anunciar novo projeto

A cantora Iza encantou os fãs ao mostrar uma foto de quando era criança, e anunciou a data de lançamento de seu novo projeto

Iza (31) encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar uma foto de quando era criança.

Ao compartilhar o clique no feed do Instagram, a artista aproveitou para anunciar a data de lançamento de seu novo projeto. "Três 02/09", escreveu ela na legenda da publicação, sem dar mais detalhes.

A postagem da cantora recebeu várias curtidas e elogios dos internautas. "Fofura", disse uma seguidora. "Que linda. Não estou sabendo lidar", comentou outra. "É perfeita desde sempre", falou uma terceira.

Em seguida, Iza ainda publicou um vídeo com um teaser do projeto. Nas imagens é possível ver fotos dela de criança e outra de sua festa de 15 anos. A famosa não revelou se "Três" é o nome de seu próximo álbum, ou se é um single, mas os fãs ficaram animados. "Tô ansiosa", confessou uma internauta. "Se Deus quiser é álbum", escreveu mais uma. "Contando os dias", afirmou a cantora Ludmilla.

O lançamento acontecerá dois dias antes da cantora se apresentar no Palco Mundo do festival Rock in Rio. Ela cantará no dia 4 de setembro, mesmo dia que Justin Bieber e Demi Lovato.

Confira as publicações enigmáticas de Iza:

