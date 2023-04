Isadora Ribeiro posa de calcinha e mostra suas imperfeições: "Que possamos nos libertar"

Isadora Ribeiro posa de calcinha e mostra corpo sem filtros e sem edições; veja

A atriz Isadora Ribeiro deixou os fãs impactados nesta quarta-feira, 12, ao surgiu ao natural em uma sequência de fotos encantadoras clicadas na área externa de seu apartamento.

Com uma calcinha mínima e um top, ela deixou a barriguinha de fora e exibiu um corpo jovial os 57 anos, mostrou suas imperfeições e dispensou os filtros. Real e sem procedimentos estéticos invasivos, a musa mostrou porque ainda continua belíssima.

"Boa semana com certeza do entendimento da vida e dos seus ciclos, com a esperança de sempre darmos a volta por cima nas situações difíceis. Que possamos sempre nos libertar de antigos padrões, nos renovar, nos dar uma nova chance, mudando nossa estrutura, nossa mentalidade, nosso caráter, nosso ser. Ser seres humanos melhores", pediu ela.

Ao final, a estrela que chegou a ser uma das modelos da abertura do Fantástico, ainda mandou um recado carinhoso aos fãs. "Que a nossa semana seja abençoada!", exclamou ela.

Longe das novelas desde Amor e Revolução, trama exibida pelo SBT no ano de 2011, Isadora Ribeiro tem se dedicado ao teatro e ao cinema nos últimos tempos.

Nas fotos, ela posa com uma lingerie neon mínima e deixa em evidência a beleza que os "Todos os momentos, valorize as pessoas que você pode contar, mas principalmente conte com sua própria força, reveja a rota, lute e vença, você sempre poderá tentar quantas vezes for preciso", disse ela que ainda mostrou segurança.