Isabella Scherer se arrepende após descolorir as sobrancelhas: “Não tá bom”

Filha de Fernando Scherer, Isabella Scherer divide opiniões após radicalizar o visual e surgir com as sobrancelhas descoloridas

A influenciadora digital Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, decidiu radicalizar seu visual na noite da última segunda-feira, 09. A loira resolveu descolorir suas sobrancelhas, mas confessou que acabou se arrependendo do resultado. Os seguidores da musa também dividiram opiniões sobre a mudança inusitada.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Isabella, que ganhou notoriedade ao se tornar campeã da edição de 2021 reality show culinário da Band, o Masterchef, dividiu o processo da mudança: “Bom, acompanhem os próximos capítulos para gente corrigir isso aqui que aconteceu”, a loira expressou seu arrependimento em tom de brincadeira.

A mãe dos gêmeos Mel e Bento, que estão com um aninho e são frutos do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans, contou que está pensando em tingir os fios novamente: “Rezando para não ficar acaju”, disse a influenciadora. Isabella ainda revelou que está ansiosa para recuperar as sobrancelhas naturais.

Isabella Scherer radicaliza o visual e descolore as sobrancelhas - Reprodução/Instagram

"Eu juro que quero adotar esse visual conceitual por mais alguns dias, mas, sinceramente, não tá bom, né?", questionou a loira a seus seguidores sobre a mudança em seu visual. Eles não hesitaram em compartilhar opiniões sinceras sobre a transformação da sobrancelha nos comentários de sua publicação mais recente.

“Isa vou ter que fingir que não vi, para não te julgar”, disparou uma admiradora. “Não, mulher, não ficou bom. Você é linda, não inventa”, criticou mais uma seguidora. Mas alguns fãs também saíram em defesa da loira: “É oficial, você fica gata de qualquer jeito”, uma aprovou. “Isabella sabe segurar um look, né? Babado”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Isabella radicaliza o visual! Após o nascimento dos filhos gêmeos, a campeã do Masterchef decidiu passar a tesoura no cabelo e adotou os fios bem curtos. Antes da grande mudança, a influenciadora costumava usar os fios loiros gigantescos, mas preferiu a praticidade do curtinho com a chegada em dose dupla dos pequenos; relembre a mudança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Isabella Scherer rebate comentários em cliques de biquíni pós-parto:

Recentemente, Isabella Scherer usou as redes sociais para dividir detalhes de suas férias ao lado do maridão em Fernando de Noronha. Entre os cliques compartilhados durante a viagem, a loira exibiu sua confiança ao posar de biquíni. No entanto, ela não escapou dos comentários indelicados em relação ao seu corpo e fez questão de respondê-los.