Isabella Scherer passa a tesoura no cabelo e exibe mudança radical

Campeã do Masterchef 2021, Isabella Scherer radicaliza o visual e brinca com mudança drástica: “Beiçola loiro”

Isabella Scherer (26) costumava manter seus longos fios loiros na altura da cintura, porém, desde que se tornou mãe dos gêmeos, Mel e Bento, ela optou por adotar o comprimento médio pela praticidade. Mas na última terça-feira, 04, a campeã do Masterchef 2021 decidiu mudar drasticamente o visual e passou a tesoura de uma vez no cabelo.

Pelos stories, a influenciadora, que é filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, fez suspense sobre a mudança: “Me arrumando pra ir cortar o cabelo, o que vem por aí?”, ela legendou um vídeo se maquiando, mas logo compartilhou o resultado. A loira decidiu encurtar bastante os fios, que estão acima do ombro.

Em seguida, Isabella brincou com a mudança: “Cada dia mais perto de ficar igual o Beiçola loiro, porém eu amei, haters gonna hate”, ela brincou e explicou a decisão: “Eu juro pra vocês que eu só fui cortar as pontinhas, mas eu me empolguei, o fogo no c* veio com tudo”, a atriz fez piada com o novo estilo.

eu juro que só fui aparar as pontas….



mas o fogo no c* não deixou… pic.twitter.com/EZ64ptVNw4 — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) April 5, 2023

No twitter, ela também compartilhou algumas fotos do novo look e os seguidores aprovaram o corte: “Deus tem seus preferidos, ficou ainda mais linda!”, disse uma admiradora de Isa. “Amei! Ficou maravilhosa”, elogiou outra fã. “Tu disse que estava deixando crescer, cara”, protestou uma. “Ficou ainda mais perfeita”, exaltou outro seguidor.

