Irritada, Marina Ruy Barbosa surge revoltada e pede respeito: "Dane-se"

Marina Ruy Barbosa surge revoltada e pede respeito; ela não gostou das mensagens negativas que recebeu

No ar em Fuzuê, a atriz Marina Ruy Barbosa surgiu irritada nesta quinta-feira, 16, após notar que está sendo vítima de ataques nas redes sociais. Em um vídeo contundente, a atriz pediu respeito aos seguidores.

“Acabei de chegar da gravação e vim falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que… enfim, muita gente pode falar ‘nossa, que coisa fútil’, ‘por que ela está falando disso?’, ‘que desnecessário’, porque é sempre assim. Sempre vai ter alguém diminuindo sua opinião, o que você está falando, e levando [se discurso] para um outro lugar. Dane-se, estou afim de falar”, declarou a ruiva nos stories do Instagram.

Segundo ela, é necessário que os fãs não passem do ponto. “Diversas vezes, eu me deparo com posts e com comentários que são comparativos entre duas mulheres, entre duas pessoas públicas e até mesmo comparações da mesma pessoa em momentos diferentes e idades diferentes. Gente, isso é tão cruel, isso é tão pequeno. Por que essa obsessão por diminuir ou ferir a autoestima de alguém ficou engraçado ou positivo?”, questionou.

Ao final, ela lembrou que esse comportamento só acontece com mulheres. Marina Ruy Barbosa pediu o fim das comparações. “Não importa a idade, a profissão, como ela se veste… nada. Tem sempre muitas críticas à aparência física de qualquer mulher. Isso é tóxico, porque as pessoas estão deixando de ser aquilo que elas são, de se vestirem, de se pentearem ou de se posicionarem da forma como elas gostam e se sentem bem por conta desses comentários.”

Assistindo em looping esses stories da Marina Ruy Barbosa, pq aqui ela foi certeira!! Fã da pessoa certa, graças a Deus pic.twitter.com/nB8Qy4UpSH — gica 🍊 (@mariruysincera) November 17, 2023

Marina Ruy Barbosa esteve no treino do GP Brasil e usou brincos estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030.