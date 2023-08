Paz selada! Irmãos Teló superaram briga que rendeu acusações contra Thais Fersoza

Irmãos Teló superaram briga; na época, Gabi Luthai meteu a colher na história e precisou se desculpar

A cantora Gabi Luthai e a atriz Thais Fersoza já viveram uma desavença daquelas no passado. Tudo aconteceu em 2017 após uma briga entre os irmãos Michel Teló e Teo Teló. Até hoje o assunto é lembrado pelos fãs, mas está totalmente superado pelas famílias.

Na época, ela gerou polêmica ao expor publicamente uma desavença familiar e colocou a culpa na atriz. "Vocês não têm o que fazer e não sabem nada que tá acontecendo. Teo nem fala com o irmão por causa da cunhada. Se ela se mete no relacionamento dos irmãos, quem sou eu para querer apaziguar algo? Eu, hein. Seja felizes eles lá, e nós aqui", declarou a cantora na época.

A declaração pegou muito mal e a artista precisou voltar atrás e se desculpar. Na época, Gabi Luthai disse que estava arrependido de ter jogado a história no ventilador, já que o assunto só dizia respeito à família.

“Foi um assunto pessoal, que infelizmente veio à tona, até por um erro meu, mas eu acredito que a família sempre vai ser família, e as coisas sempre se ajeitam. A gente às vezes olha para trás e fala: ‘Nossa, que besteira’. O que importa é que nós somos uma família muito unida e já está tudo bem”, disse ela ao jornal 'Extra'.

Teo Teló era sócio e trabalha com Michel Teló no escritório do cantor. Ele também é padrinho de Melinda, a primogênita de Thais Fersoza, o que gerou ainda mais especulações na época. Até hoje, fãs não sabem o que de fato motivou a crise entre os irmãos.

Caso está superado

Em 2020, as duas selaram as dificuldades e fizeram as pazes. Quando subiram ao altar, Teo Teló e Gabi Luthai contaram com as bênçãos de Michel Teló e Thais Fersoza. Na época, ela foi questionada se ia à cerimônia e confirmou. "Óbvio! Estamos super ansiosos! Vai ser lindo demais! Falta pouco! E tenho certeza que vai ser emocionante", respondeu ela.

Hoje, as duas são próximas e convivem normalmente. Elas até aparecem nas mesmas fotos nas redes sociais, algo que não acontecia no passado.