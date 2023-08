Gabi Luthai desabafa em meio aos boatos de término com Teo Teló: “Merecia mais"

Acabou? Cantora Gabi Luthai abre o coração sobre mudanças necessárias e levanta novas suspeitas de divórcio com Teo Teló

Na manhã desta segunda-feira, 28, Gabi Luthai deixou seus seguidores intrigados ao compartilhar um novo desabafo enigmático nas redes sociais. Em meio às recentes especulações de separação com o empresário Teo Teló, que é irmão do cantor Michel Teló, a cantora abriu o coração sobre mudanças necessárias e o fim de um ciclo.

Através do feed do Instagram, Gabi abriu um álbum de fotos em que aparece sozinha, esbanjando toda a sua beleza ao posar de biquíni durante uma viagem ao Ceará. Na legenda, a artista publicou um novo texto enigmático: “Me sinto como se mais uma vez as circunstâncias escolhessem por mim”, a cantora iniciou o desabafou.

“Mas no fundo eu sei que só estou colhendo frutos. Das minhas próprias escolhas. Das renúncias que fiz de mim mesma. De todas as vezes que eu senti e oprimi. De todas as vezes que eu sabia que merecia mais, mas mesmo assim optei por seguir com pouco. Por todas as vezes que aceitei menos do que merecia em várias relações da minha vida pessoal e profissional”, Gabi completou.

“Ainda bem que a gente sempre pode mudar e ser aquilo que a gente realmente nasceu pra ser! Mudar não é ruim, é necessário! Quem permanece o mesmo já desistiu, afinal, o mundo está sempre em movimento, por que você não estaria?”, a cantora concluiu o texto ao falar sobre o período de transição em sua vida.

Nos comentários, os seguidores pediram esclarecimentos sobre os recentes desabafos da artista: “Gente, o que acontece? Ela se separou?”, uma fã quis saber. “O que será que está acontecendo?”, perguntou outro.“Tá certíssima Gabi , e independente dessa nova fase em que está vivendo espero que esteja bem”, desejou outra admiradora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Vale lembrar que Gabi e Teo oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa no ano passado, depois de adiarem o casamento duas vezes por conta da pandemia. Eles já estavam juntos há cerca de nove anos quando trocaram as alianças, mas na semana passada, surgiram os boatos de término após alguns desabafos da cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teo Teló (@teotelo)

O que aconteceu com Gabi Luthai e Teo Teló?

Na última quinta-feira, 23, Gabi Luthai levantou suspeitas sobre um possível término de seu casamento com o empresário Teo Teló, após fazer uma série de desabafos em suas redes sociais. Entre as mensagens enigmáticas, a famosa abriu o coração sobre o fim de um ciclo e a importância de se amar.