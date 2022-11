Irmão de Marília Mendonça fala sobre cantora ter perdido Grammy: ''Iria pra tomar uma e se divertir''

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, comenta sobre a artista não ter levado prêmio com o álbum 'Patroas 35%', em parceria com Maiara e Maraisa

A eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) deixou um legado e recebeu indicação póstuma ao Grammy Latino 2022 com o álbum Patroas 35%, em parceria com a dupla Maiara (34) e Maraisa (34)!

O trio foi indicado na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, mas não foi premiado. O troféu foi para Chitãozinho & Xororó.

O irmão da sertaneja, João Gustavo se manifestou em sua conta no Twitter sobre a irmã não ter sido premiada no evento que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 17. Ele ressaltou o sucesso do projeto das três artistas e o quanto elas já conquistaram, principalmente pelo fato de terem grande destaque em um meio predominantemente masculino.

"Todo mundo sabe que as meninas já são vencedoras de todos os prêmios existentes. Pelo fato de quebrar todas as barreiras possíveis, de mostrar para todos que as mulheres têm o seu lugar no topo, são inspiração de uma geração inteira. Infelizmente o Grammy Latino é pequeno demais para três mulheres que venceram num meio machista, que passaram por muitos julgamentos, que não precisaram se adequar ao 'padrão' de beleza para conquistarem o mundo. Quem tem uma história de vida e de carreira bonita assim não precisa de prêmio para serem validadas!", declarou João.

"Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, vocês são incrivelmente f****, e isso é impossível apagar da história da música brasileira!", disse ainda.

O também cantor ainda brincou que a irmã iria para a premiação para se divertir. "E outra coisa, a Marília que eu conheci não iria pra lá pra ganhar prêmios p*rra nenhuma. Ela iria pra tomar uma e se divertir", escreveu ele.

Confira os posts de João Gustavo sobre a irmã, Marília Mendonça:

Todo mundo sabe que as meninas já são vencedoras de todos os prêmios existentes, pelo fato de quebrar todas as barreiras possíveis, de mostrar para todos que as mulheres tem o seu lugar no topo, são inspiração de uma geração inteira. Infelizmente o Grammy Latino é pequeno demais+ — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) November 17, 2022

Para três mulheres que venceram um meio machista, que passaram por muitos julgamentos, que não precisaram se adequar no “padrão” de beleza para conquistarem o mundo. Quem tem uma história de vida e de carreira bonita assim não precisa de prêmio para serem validadas! — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) November 17, 2022

Maiara e Maraisa e Marília Mendonça vocês são incrivelmente FODAS, e isso é impossível apagar da HISTÓRIA da música brasileira! — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) November 17, 2022

E ota coisa, a Marília que eu conheci não iria pra lá pra ganhar prêmios porra nenhuma, ela ia pra tomar uma e se divertir kkkkkkkkkkkkkk — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) November 17, 2022

