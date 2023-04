Irmã de Paulo Gustavo posa com os sobrinhos diante de foto do ator

Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, compartilha foto com os sobrinhos, Gael e Romeu, em frente a um quadro do humorista, que faleceu em 2021

Na última terça-feira, 25, Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo (1978-2021), usou as redes sociais para publicar uma foto em que aparece ao lado de seus sobrinhos!

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um momento foto ao lado dos pequenos Gael e Romeu, ambos de 3 anos e frutos do casamento do ator com o médico Thales Bretas (35).

Na imagem, Ju surgiu sentada em um sofá enquanto mostrava algo no celular para os garotinhos e diante de um quadro com foto do comediante, que faleceu no dia 04 de maio de 2021, com 42 anos, após complicações da covid-19. "4", escreveu Juliana, acrescentando emojis de infinito e coração.

"4 pra sempre", disse um fã. "Sinto tanta saudade da alegria dele! Parece mentira! O Gael é igualzinho a ele", comparou outra. "Uma imagem que deixa o coração quentinho", declarou uma terceira. "Que saudade", lamentaram ainda nos comentários.

Confira:

Confira:

Mônica Martelli desabafa sobre saudade de Paulo Gustavo

Mônica Martelli (54) desabafou sobre a saudade de Paulo Gustavo (1978-2021) recentemente. A atriz, que estava passando as férias em Nova York, contou que se emocionou ao visitar uma das ruas em que gravou um filme com o artista.

Para homenagear o amigo, Mônica compartilhou uma foto andando sozinha pela rua nova iorquina e ao lado, incluiu outro clique, dando risada ao lado de Paulo Gustavo na mesma localização. Além desses registros, ela também postou uma foto em que aparece acendendo uma vela em memória do humorista, ao lado da filha, Julia Martelli (13).

"Cada quarteirão do SoHo tem a energia de Paulo Gustavo, a sua voz, sua risada. Cada passo eu falo pra Julia: "Paulo Gustavo gostava dessa loja, Paulo Gustavo gostava desse restaurante, Paulo Gustavo comprava chapéu aqui", iniciou.