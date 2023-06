Influenciadora anuncia fim do namoro com a sertaneja Yasmin Santos: "Sozinha"

Fim do namoro da sertaneja Yasmin Santos é anunciado em longo texto; veja o que rolou

A tiktoker e influenciadora digital Ana Sprot pegou os seguidores de surpresa ao revelar o fim do com a cantora sertaneja Yasmin Santos. Ela publicou uma mensagem nas redes sociais anunciando publicamente o fim do romance.

Sem dar maiores detalhes sobre o que aconteceu, ela disse que está "triste" e pediu respeito dos fãs. As duas ficaram juntas por nove meses e o relacionamento era muito festejado pelos seguidores nas redes sociais.

"Venho através dessa postagem comunicar que meu relacionamento com a Yasmin acabou. Obrigada por todo carinho que vocês sempre tiveram com a gente. Obrigada por tanto amor. Vivi momentos únicos ao lado dela, momentos que eu vou levar pra minha vida. Obrigada por quem torceu, obrigada por quem estava com a gente nos momentos mais difíceis", iniciou.

Yasmin Santos é considerada uma das vozes mais potentes do sertanejo na atualidade."Por amor, a gente também sai de cena. Por amor, eu prefiro seguir minha jornada sozinha. Por amor, eu prefiro a felicidade dela acima de tudo. Amor e respeito de ambas as partes nunca faltaram. Só a gente sabe o que vivemos nesses 9 meses. Desejo a ela coisas mais lindas desse mundo, que ela encontre LUZ, AMOR, e que receba o amor de vocês", diz outro trecho da mensagem.

"Não é um comunicado feliz, é triste. Um dos mais tristes que eu já dei aqui. Espero que vocês nos entendam e nos de o amor que a gente precisa agora, sem interrogações, sem ódio, sem rancor. sem nada. Só com amor mesmo, pois foi ele que nos fez escrever essa história linda. Obrigada por tudo e desculpa! Amo vocês e vou amar a Yasmin eternamente", finalizou Ana.

Susto há dois meses

Em abril, a cantora Yasmin Santos levou um grande susto nesta semana ao ser vítima de um assalto à mão armado na garagem de sua casa. Ela contou que tinha acabado de estacionar o carro quando foi abordada por quatro homens, que levaram o seu celular e também do guarda da rua que estava junto com ela.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo da câmera de segurança do vizinho que registrou o momento e relatou como tudo aconteceu. "Eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h para resolver algumas coisas, de lá mesmo nós fomos para a igreja. E voltando da igreja, chegando em casa, a gente foi guardar o carro. Quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos, abordaram a mim e o senhor que trabalha na guarita. Levaram a carteira dele, o celular, puxaram o meu cabelo, deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador", disse ela.