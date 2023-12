Influencer Álvaro anuncia o fim do noivado: ‘Terminou por mensagem'

Quase um ano após ficar noivo em Nova York, o influencer Álvaro revela o fim do relacionamento com Victor Vitorino: ‘Dois imaturos'

O influenciador Álvaro revelou que está solteiro novamente. Ele terminou o noivado com Victor Vitorino após cerca de dois anos de relacionamento e quase um ano de noivado. O término foi anunciado por meio de uma publicação nos stories do Instagram, no qual ele contou que o ex terminou a relação por mensagem.

"Nunca nem pensei em escrever isso… Mas eu e Mozi não estamos mais juntos. Mozi terminou o noivado comigo por mensagem no dia 29/11/2023 (quarta-feira) e desde então tentei uma reconciliação ou colocar um ponto final de uma forma digna. No sábado, eu acatei o seu pedido. Conversamos ontem e está tudo bem… Ou quase… Dentro dos conformes. Há alguns meses as coisas já não estavam como antes e acredito que assim será melhor para os dois. Desejo todo sucesso do mundo ao meu companheiro desses quase 2 anos. Sem dúvidas, uma pessoa incrível que me transformou no ser humano que sou hoje e acho que todos vocês percebem tal evolução, tanto de dentro pra fora como de fora para dentro. E assim também foi com ele. Não tentem achar um culpado ou algo do tipo… O que vejo são dois imaturos", disse ele.

Então, Álvaro deu mais detalhes sobre como foi a relação deles enquanto estiveram juntos. "Eu jamais queria tornar isso público pois se tem uma coisa que eu preservo é a privacidade do meu relacionamento. Não é a primeira vez que terminamos e agora só veio à público após ele me bloquear aqui, que era a coisa que eu mais pedia para não ser feita pois dá o direito de vocês se intrometerem e darem pitaco num assim que, com todo respeito, não é da conta de vocês. Vivi 1 ano e 10 meses incríveis. Conheci lugares que sempre sonhei ao lado de uma pessoa que sempre esteve na mesma sintonia que a minha. Coisa rara de se achar… e por isso sou grato por sua vida. E te quero sempre por perto. Mesmo que você não queira", afirmou.

"Pra encerrar, não houve traição (obrigada Deus) ou tem qualquer relação com os últimos dias onde eu estava ajudando meu amigo em seu trabalho e me divertindo como qualquer um que estava lá presente. Sempre nos respeitamos e tivemos liberdade para ir onde e quando quisermos. Quem nos acompanha mais de perto sabe disso. Nunca foi ‘vida de solteiro’ até porque do primeiro ao último copo ambos se ligavam para matar um pouquinho da saudade. Confiança é o nome disso e graças a Deus sempre tivemos um com outro. No começo foi difícil para mim, mas com ele aprendi o que era esta palavra num relacionamento. E por isso sou grato a ele. Por ter me transformado no ser humano que sou hoje. ‘Álvaro não dá certo com ninguém’, pelo contrário, demos muito certo. Até onde deu. E para mantermos esse lindo amor que construímos, será melhor assim. Agradeço a compreensão de todos. A família que adquiri, fica aqui minha gratidão e afeto por todo cuidado e amor que tiveram comigo, ainda que não fosse obrigação. Aos amigos que fiz, nossas loucuras nunca serão esquecidas e sou grato por todas elas. Com carinho, Álvaro", escreveu.

Por fim, ele pediu respeito nesse momento. "Se possível, peço que não me ataquem e muito menos ataquem ele. Precisamos de amor nesse momento. E será muito bem vindo. Agradeço mais uma vez a compreensão", contou.

O noivado

O noivado de Álvaro e Victor aconteceu em janeiro de 2023 em Nova York. Na época, ele anunciou que pediu o namorado, Victor Vitorino, em casamento em um heliponto. Os dois compartilharam um post com as fotos do pedido e exibiram as alianças de noivado.

“Gostaria de informar que eu e mozi não somos mais namorados... Espero que entendam”, disse ele na legenda.