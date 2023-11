Inacreditável! Morre terceiro fã de Taylor Swift durante passagem da cantora pelo Rio

Morre terceiro fã de Taylor Swift durante passagem da cantora pelo Rio; polícia investiga as circunstâncias

Um terceiro fã da cantora Taylor Swift pode ter morrido no Rio de Janeiro durante a passagem da cantora pela cidade. A Polícia está investigando a ocorrência que foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça-feira, 21.

Segundo informações da Record TV, o jovem tinha 23 anos e teria passado mal no entorno do Engenhão, estádio no qual ela se apresentou. Ele foi encontrado em parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Até o momento, há a suspeita de que ele sofreu um mal súbito. Não se sabe quem é o fã e nem se ele realmente estava no show que encerrou o braço carioca da turnê The Eras. Vale lembrar que outros dois fãs de Taylor Swiftmorreram no Rio de Janeiro.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, negou que a morte tenha relação com o evento. "Antes que divulguem de forma equivocada, o óbito de ontem não tem qualquer relação com o evento, e o paciente tinha problemas de saúde preexistentes."



Mortes de fãs da cantora deixam fãs apreensivos

Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos, foi morto a facadas por dois homens em uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo, 19, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, ele foi atingido 23 vezes pela arma.

Já a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu ao passar mal durante o show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17. Ao g1, uma amiga da jovem revelou que ela passou mal logo no início do show. "Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio. Eles atenderam ela e encaminharam pra ambulância", disse a amiga.