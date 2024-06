Igor Rickli revela que sofreu abuso na infância: ‘Bagagem pesadíssima’

Igor Rickli surpreende ao relembrar de fase difícil na infância, quando foi vítima de abuso sexual

O ator Igor Rickli esbanjou sinceridade e coragem ao revelar que já sofreu abuso sexual quando era criança. Ele contou que o episódio aconteceu quando ele era muito pequeno e precisou lidar com tudo sozinho.

"Trago uma bagagem pesadíssima até aqui. Os abusos realmente causam uma virada na sua vida. Aconteceu na minha infância. São questões que realmente marcaram a minha existência aqui neste planeta e me fizeram olhar as coisas por outro prisma. Eu tinha a idade do meu filho mais novo. Foram várias vezes e tudo isso me fez viver situações que foram difíceis e eu estava sozinho, não conseguia falar", disse ele ao site Quem.

Então, ele contou sobre o sentimento que ficou após o que aconteceu. "Eu achava que tinha alguma coisa errada ou que tinha feito algo errado e é muito louco como a gente vai disparando gatilhos. Depois você vai crescendo e vai se sentindo culpado por isso. Durante muito tempo, eu me senti muito culpado, doía, me reprimi muito e tinha uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas e me permitir, mas tinha atração, era um grande caos", afirmou.

Hoje em dia, Igor Rickli é casado com a cantora Aline Wirley, com quem vive um relacionamento aberto. Juntos, eles são pais de três crianças, Antonio, Will e Fátima.

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

Há pouco tempo, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.