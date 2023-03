Igor Fernandez entrega desafios de conciliar agenda com o namorado Bruno Fagundes: 'Fazendo funcionar'

Ator falou sobre dedicação de Bruno Fagundes para a produção de sua nova peça, A Herança

O ator Igor Fernandez (26) contou que não é fácil conciliar a agenda de trabalho com a do namorado, Bruno Fangundes (33). Ele e o filho de Antonio Fagundes (77) anunciaram o namoro em janeiro deste ano e já encararam o lançamento de A Herança, peça do jovem ator com Reynaldo Gianecchini (50). "A gente vai fazendo funcionar."

Ele esteve presente na estreia VIP do espetáculo de quase seis horas e revelou que o amado não entregou detalhes da produção, e que sabia de algumas partes por ajudar nos ensaios. "O Bruno não contou praticamente nada, a única coisa que eu sei do espetáculo foram os textos que eu passava com ele para ajudar."

Fernandez contou que o namorado chegava a fazer 11 horas de ensaio, e que a dedicação à peça se tornou parte da rotina do casal, que já levantavam rumores de paixão desde o ano de 2022. "E é muito texto, são 89 cenas. Nossos últimos dois meses foram praticamente isso. Virou um trisal, eu, ele e o espetáculo", acrescentou.

O artista ainda ressaltou a importância da produção debater assuntos ligados à comunidade LGBTQIA+ e como foi a decisão de sempre falar abertamente sobre sua orientação sexual. "Quando eu fiz minha primeira novela, que curiosamente foi com o pai dele, antes mesmo de o conhecer, eu já tinha certeza absoltura de que eu não ia me esconder, eu não queria ficar no armário", relembra sobre os bastidores de Bom Sucesso.

"Eu sabia dos riscos da exposição, mas eu decidi não demorar a passar por isso, porque é uma coisa que todo mundo vai passar. A representatividade [é importante], temos um espaço de fala e de voz, e estamos em uma bolha que nos protege, podemos usar isso ao nosso favor a às pessoas que vão se fortalecer com o nosso discurso e rede de apoio", completou.