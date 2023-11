Heloisa Périssé revela experiência traumática em restaurante: "Teria morrido"

"Foi traumático", detalhou a atriz Heloisa Périssé ao relembrar o episódio

Heloisa Périssé revelou uma experiência bastante assustadora que quase causou sua morte. A atriz participou do programa Otalab, comandado por Otaviano Costa, e contou foi salva por uma amiga ao engasgar em um restaurante.

"Na hora em que botei um pedaço de frango na boca, acho que respirei junto e tapou minha glote. Você não consegue tossir, não consegue falar... Se não fosse por uma amiga minha que percebeu, eu teria morrido. Ela veio por trás de mim, fez aquela manobra [de Heimlich], eu consegui expelir e voltei a respirar. Foi traumático", detalhou.

"Depois, vim a descobrir que muita gente, em vários lugares, chega a morrer dessa forma, porque as pessoas [em geral] não estão preparadas [para salvar uma vítima de engasgo]. Não teve um garçom que soube fazer essa manobra", afirmou.

Périssé, então, falou sobre a importância desses estabelecimentos preparar os funcionários para esses incidentes. "Os donos de restaurantes deviam começar a se atentar seriamente para esse fato. Acho que deveria ser exigido dos donos de estabelecimentos que todo garçom, ao ser contratado, deveria saber fazer essa manobra", opinou.

Por fim, a atriz afirmou que essa situação foi mais assustadora que o câncer que enfrentou em 2019. "É uma coisa desesperadora. Se alguém me perguntar sobre experiência de morte que tive na vida, se foi a questão que passei [com o câncer], eu respondo que não. Foi esse engasgo", garantiu.

