Helen Ganzarolli revela conselhos que recebia de Silvio Santos

Com saudade de trabalhar ao lado de Silvio Santos, Helen Ganzarolli confessou que recebia 'puxões de orelha' do dono do SBT

A apresentadora Helen Ganzarolli revelou que já recebeu diversos conselhos de Silvio Santos ao longo de todos os anos em que dividiu o palco com o dono do SBT. Ela, inclusive, contou que o veterano pegava bastante em seu pé para que namorasse um bom homem e cuidasse de sua saúde.

"Ele dizia: 'Helen, procura um homem bom para casar, que não beba, que se cuide. Mas eu falei: 'Tá bom, Silvio, mas tá difícil'. Espero esse milagre até hoje", declarou Helen em entrevista ao site Splash, do UOL, durante os desfiles do Carnaval de São Paulo.

Na sequência, a famosa confessou que os conselhos recebidos por Silvio Santos eram recorrentes: "Ele falava: 'Helen, vai para academia, tem que treinar, se cuidar, não beber'. Ele dava esses conselhos", recordou.

Apesar dos anos de convivência com Silvio na emissora, Helen Ganzarolli revelou que não mantém contato com o chefe desde que ele se afastou das telinhas para descansar. "Bem que eu queria. Eu gostaria muito. A gente sente saudade dele, queria que voltasse logo, pra falar tudo de novo na minha cara. Mas ele merece descansar", disse.

Recentemente, Silvio Santos fez uma rara aparição em público ao sair de casa para renovar o visual em um salão de cabeleireiro de seu amigo, Jassa, no bairro do Jardins, em São Paulo. Na ocasião, ele encontrou o apresentador Milton Neves, que registrou o momento especial e compartilhou com os fãs nas redes sociais.

"Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do muito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos, de como vencer minha já crônica depressão", disse Milton na legenda do vídeo no X, antigo Twitter. Logo depois, Jassa mostrou uma foto com Silvio já com o cabelo castanho e um sorrisão no rosto ao renovar o visual.

Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos de como vencer minha já crõnica depressão. pic.twitter.com/D5Dx98Peiz — Milton Neves (@Miltonneves) February 1, 2024

Helen Ganzarolli fala da possibilidade de viver um romance passageiro

A apresentadora Helen Ganzarolli falou sobre a possibilidade de viver um romance passageiro nesta época do ano. Ainda em clima de folia do carnaval, ela contou que não pensa em ter o famoso 'amor de carnaval' porque viver relacionamentos mais duradouros.

"Eu não sou de amores de carnaval, de momento não. Tem que durar para mim. Eu só me diverti mesmo com os meus amigos", disse ela ao site Quem.

Além disso, a estrela contou sobre a possibilidade de voltar a desfilar no carnaval, já que está há alguns anos longe do sambódromo. "É uma responsabilidade muito grande. Mas eu amo ver as escolas, quem sabe em uma próxima vez. Quem sabe me preparar esse ano para o ano que vem", cogitou.