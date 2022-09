Hailey e Justin Bieber trocam declarações em aniversário de casamento: ''Amor da minha vida''

Hailey Bieber e Justin Bieber comemoram 4 anos de casados e se declaram nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 10h59

Os pombinhos Hailey Baldwin Bieber (25) e Justin Bieber (28) completaram mais um ano juntos e usaram as redes sociais para trocarem homenagens nas bodas de flores e frutas!

Na terça-feira, 13, a modelo estadunidense e o cantor canadense não deixara a data especial passar em branco e fizeram declarações um para o outro ao compartilharem registros encantadores de momentos juntos.

No Instagram, Hailey Bieber resgatou até um registro do casamento, vestidos de noivos, e Justin postou clique com a amada e o cachorrinho, e se declararam na web.

"4 anos casada com você. O ser humano mais lindo que já conheci... amor da minha vida. Agradeço a Deus por você", disse Hailey, em inglês.

"Feliz aniversário para minha melhor amiga e esposa @haileybieber... obrigado por me fazer melhor em todos os sentidos", se derreteu Justin.

Justin Bieber cancela shows em São Paulo para cuidar da saúde

Justin Bieber anunciou no dia 06 a suspensão da sua turnê na América Latina. Através de um comunicado oficial, a produtora dos shows em São Paulo, T4F, compartilhou uma mensagem do artista. O cantor, que tinha shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro em São Paulo, no Allianz Parque, cancelou suas apresentações. "No início deste ano, tornei pública a minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado desta doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour", iniciou o cantor.

