Hailey Bieber fala pela primeira vez sobre suposto triângulo amoroso entre ela, Justin Bieber e Selena Gomez

Durante o podcast 'Call Her Daddy', Hailey Bieber abriu o jogo e falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome, de Justin Bieber e Selena Gomez

Redação Publicado em 28/09/2022, às 10h50

A modelo Hailey Bieber (25) participou do podcast Call Her Daddy desta quarta-feira, 28, e abriu o jogo pela primeira vez sobre os rumores envolvendo seu nome, o de Justin Bieber (28) e a cantora Selena Gomez (30).

Durante o podcast que foi liberado durante a madrugada, Hailey falou sobre os comentários ofensivos que recebe diariamente, e, aproveitou para esclarecer de uma vez por todas as polêmicas que rondam o casal Bieber.

Para o podcast, Hailey desmentiu os boatos que ela teria 'roubado' Justin de Selena, que viveram um relacionamento conturbado de 6 anos, entre idas e vindas.

“Eu nunca estive romanticamente com Justin ao mesmo tempo que ela [Selena Gomez]. Nenhuma vez. Quando ele e eu começamos a ficar ou qualquer coisa desse tipo, ele não estava em um relacionamento. Não é do meu caráter mexer no relacionamento de alguém, eu nunca faria isso! Posso dizer claramente que nunca estive com ele quando ele estava em um relacionamento com alguém. Ponto final. E eu estava envolvida com ele desde os 18 anos!”, disse a modelo.

Na sequência, Hailey falou sobre o relacionamento com Justin e contou sobre o 'remember' entre o cantor e Selena Gomez em 2017: “A linha do tempo que eu acho que às vezes está em questão é nós nos reunindo e ficando noivos, e ele passando um tempo com sua ex [Selena] antes disso. Eu entendo como parece do lado de fora, mas essa foi uma situação em que eu sei de fato que era a coisa certa para eles fecharem aquela porta", conta. "Eles não estavam em um relacionamento na época, mas há uma longa história lá e não é meu relacionamento, não tem nada a ver comigo, então eu respeito muito isso", continua Hailey.

"Eu sei que fechou um capítulo e acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele seguir em frente, ficar noivo, se casar e seguir em frente com sua vida dessa maneira. É difícil para mim falar sobre isso porque não quero falar em nome de nenhum deles. Era o relacionamento deles e eu respeito isso profundamente. Mas eu só sei o que estava acontecendo quando voltamos e sei o que tinha que acontecer para voltarmos juntos de uma forma saudável. Acho que foi a decisão mais saudável e madura que ele poderia ter tomado. Eu sei de fato que a razão pela qual pudemos voltar a ficar juntos foi porque aquele capítulo estava completamente fechado, e isso é respeitoso para mim", finaliza Hailey.

Hailey Bieber que é casada com Justin Bieber desde 2019, também confirmou que já falou com Selena após o casamento: "Temos muito respeito. Eu sinto que todos a nossa volta sabem o que aconteceu e estão todos bem com isso. Podemos seguiar a vida com paz e respeito, então tá tudo bem".

Veja o podcast que Hailey Bieber participou:

